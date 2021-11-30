الحكومة: رصد تأثيرات «المتحور الجديد» اقتصادياً

الأولى

كشفت مصادر حكومية لـ«النهار»، أن هناك رصدا دقيقا على مدار الساعة لتأثير انتشار متحور «أوميكرون»، على أسواق المال والنفط، حيث شكلت الجهات ذات الصلة فرقا متخصصة لمتابعة التطورات وتأثيراتها المباشرة على الخام وسلاسل إمداد السلع، لاتخاذ القرارات المناسبة في حال استدعت الأمور اتخاذها.

وبينت المصادر ذاتها أنه حتى اللحظة لا شيء يدعو للقلق، فقط يتأثر النفط قليلاً بقرارات اغلاق بعض الدول، لكن يبدو ان المتحور ليس خطيراً وأن الامور ستعود لطبيعتها خلال أيام.

يأتي هذا فيما تماسكت أسواق المال والنفط بالأمس، بعد هزة عنيفة تعرضت لها بسبب صدمة انتشار متحور «أوميكرون»، حيث ارتفعت أسعار النفط لتعوض بعض الخسائر بعد انخفاضها نحو 10 دولارات للبرميل، وذلك في الوقت الذي بحث فيه المستثمرون عن صفقات لكنهم ظلوا حذرين مع التركيز على سلالة فيروس أوميكرون ومفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس برنت 3.17 دولارات إلى 75.89 دولاراً للبرميل، بعد هبوطها 9.50 دولارات، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.27 دولارات أو 4.9 % إلى 71.41 دولاراً للبرميل، بعد أن هبط 10.24 دولارات في الجلسة السابقة.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن وفود لبعض الدول الأعضاء في أوبك قولهم إن المنظمة ستؤجل اجتماعين فنيين كان من المقرر عقدهما هذا الأسبوع لإعطاء اللجان المزيد من الوقت لتقييم أثر انتشار سلالة كوفيد الجديدة (أوميكرون).

وتوقع خبراء حدوث فائض في إنتاج النفط خلال المرحلة المقبلة، مع مخاوف تحورات الفيروس، وبالتالي سيكون من الأفضل العمل على استعادة توازن السوق.

يأتي هذا فيما عادت اغلب اسواق المال الخليجية للارتفاع، وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام 22?73 نقطة ليبلغ مستوى 6951?47 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?33 %. وتم تداول 294?2 مليون سهم عبر 14636 صفقة نقدية بقيمة 56 مليون دينار.