وزير الطاقة السعودي: مبالغات بشأن المتحور الجديد

الأولى

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن تأجيل الاجتماعات الفنية لـ«أوبك بلس» جاء لتأمين مزيد من الوقت لدراسة أثر متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» على الأسواق.

وفي تصريحات صحافية عقب حفل إطلاق عمليات تطوير حقل الجافورة، أعرب عبد العزيز بن سلمان عن «عدم القلق» بشأن متحور «أوميكرون»، مشيرا إلى أن هناك مبالغات بشأن المتحور الجديد وفقا للشواهد والظواهر وحسب ما يرد إلينا من تقارير لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أنه «كرئيس «أوبك+»، وبالتشاور مع الرئيس المشارك، فقد تقرر نقل الاجتماعات الفنية إلى مساء غد الأربعاء، ونقل اجتماع اللجنة الوزارية إلى الخميس، لكسب الوقت لمراجعة الأمور».

واعتبر أن «التأجيل ولو لمرحلة محدودة، سيعطي فرصة لمزيد من التدارس بطريقة أفضل».