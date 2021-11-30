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الزعابي رئيساً تنفيذياً لمؤسسة البترول بالوكالة

عبدالله عثمان
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الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

أصدر وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، قرارا إداريا وتنظيميا يقضي بتولي وفاء الزعابي منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول بالوكالة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر 2021.
وجاء في القرار الذي حمل رقم 7 لعام 2012 والصادر بتاريخ أمس انه «نظراً لاستقالة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي هاشم هاشم، قرر الوزير أن تتولى وفاء يوسف الزعابي العضو المنتدب للتخطيط والمالية بالإضافة الى مهام عملها القيام بأعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة».
وتملك الزعابي خبرة في قطاع المالية والتخطيط في القطاع النفطي، وكذلك التدقيق المالي والمحاسبي.


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