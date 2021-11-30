«فايزر»: لقاح «كورونا» سيصبح سنوياً

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عواصم- الوكالات: توقع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ان العالم سيصبح في حاجة الى حملات تطعيم سنوية للقضاء على كورونا فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من ان تفشي المتحور الجديد اوميكرون ينذر بعواقب وخيمة لكنها دعت الى استخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، أمس خضوع العالم لعملية إعادة تطعيم سنوياً ضد فيروس كورونا للحفاظ على السلامة العامة والقضاء عليه. وأضاف في مقابلة مع شبكة CNBC الاخبارية أنه توقع منذ عدة أشهر أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أننا سنحتاج بعد الجرعة الثالثة، إلى إعادة التطعيم سنوياً ضد كوفيد وقال إن فايزر تتوقع تصنيع 80 مليون جرعة مضادة لمتحورات فيروس كورونا وأشار بورلا إلى ثقته بأن العقار الجديد، لن يتأثر بمتحور أوميكرون وأوضح أن الشركة ستعرف المزيد من التفاصيل حول المتغير الجديد في الأسابيع القليلة المقبلة. في غضون ذلك، رجحت منظمة الصحة العالمية، امس زيادة انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا قائلة إن احتمالية الانتشار على المستوى العالمي مرتفع. وفي توصية فنية للدول الأعضاء وعددها 194 دولة، توقعت المنظمة إصابة الأشخاص المطعمين بلقاحات كورونا بالمتحور الجديد وإن كان بنسبة محدودة. ل

كنها أوضحت الحاجة لمزيد من الأبحاث للوصول إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب متحور أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة. وفيما يتعلق بتقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بـأوميكرون قالت المنظمة انه مرتفع للغاية. ولا توجد حاليا معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بـأوميكرون تختلف عن تلك التي تسببها المتحورات الأخرى، غير أن الأمر سيستغرق أياما إلى أسابيع عدة لفهم مستوى خطورة المتحوّر الجديد.

كما طالبت الصحة العالمية الدول باستخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب. وأغلقت نحو 24 دولة في العالم حدودها جزئيا أو كليا في الأيام القليلة الماضية. فيما دعت بريطانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع G7 إلى اجتماع عاجل لوزراء الصحة في التكتل لمناقشة كيفية التعامل مع المتحور.