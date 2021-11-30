«التمييز»: إضافة «الـ» لاسم العائلة دعوى تصحيح لا «إثبات نسب»

الأولى

أرست محكمة التمييز مبدأ جديدا يسمح بإضافة لقب العائلة متضمنا «لام» التعريف «الـ» إلى نهاية اسم الشخص إذا كان هناك نزاع على الانتساب إلى اللقب، مؤكدة ان ذلك يعتبر تصحيح اسم لا دعوى نسب طالما أن نسبة الشخص ليست محل نزاع.

وقضت دائرة الأحوال الشخصية برئاسة المستشار إسحاق الكندري بتصحيح أسماء طاعنين بإضافة لقب عائلتهم إلى نهاية أسمائهم وأسماء أشقائهم وأولادهم وأحفادهم في جميع الأوراق الرسمية، في مواجهة المطعون ضدهم وهم وزارات العدل والداخلية والصحة والتخطيط والهيئة العامة للمعلومات المدنية والنيابة الكلية لشؤون الأسرة.

بدوره، علق المحامي سعود الشحومي على الحكم، بقوله إنه يشكل سابقة قانونية تاريخية، حيث أسس مبدأ جديدا يسمح للعامة بإضافة اسم العائلة متضمنا «لام» التعريف متى ما ثبت النسب وجعله من باب تصحيح الخطأ، مبينا أنه قدم المستندات التي تدعم موقف موكليه في الطعن.

وجاء بحيثيات الحكم أن طلب التصحيح أو التغيير في الأسماء لا يرد إلا على شيء قائم، أما أن يكون قد أثبت خطأ فأريد تصحيحه أو غير مرغوب فيه فأريد تغييره، فالتصحيح أو التغيير لا يرد إلا على شيء قائم، أما إضافة اسم ابتداء فهو ما يصدق عليه القول بأنه دعوى نسب.

وتابعت: كان طلب الطاعنين تصحيح أسمائهم بإضافة لقب «.....» إلى شهادة أسمائهم وأسماء أبنائهم وأحفادهم لورود هذا اللقب في أسماء عمومهم وأبنائهم، ومنها الثابت اسمها بالكامل في وثيقة التصادق على عقد الزواج، ومن ثم تكون الدعوى في حقيقتها هي دعوى تصحيح اسم وليست دعوى نسب لأن نسبهم إلى هذا اللقب ليس محل منازعة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر بتكييف الدعوى بأنها دعوى إثبات نسب إلى ميت ورتب على ذلك عدم قبولها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه.