«جنوب القيروان».. تدخل «الرعاية السكنية»

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وافق المجلس البلدي امس على تخصيص أرض مساحتها 3 ملايين و169 ألف كيلو متر مربع في منطقة جنوب القيروان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض استعمالها سكنا خاصا.

وكان رئيس المجلس أسامة العتيبي، أعلن عن ارسال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع كتابا رسميا الى المجلس يتضمن عدم ممانعة التعليم العالي في تخصيص أرض جنوب القيروان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، كاشفا عن اتصال جرى فيما بينهما عن حيثيات المعاملة.

ووافق المجلس كذلك على تطوير مشروع القصر الاحمر، فيما طلب توضيحا مفصلا عن اصدار تراخيص الاندية الرياضية ومشروع القرية التراثية حيث لم يكتف برد البلدية على اسئلة الاعضاء الخاصة بهذا الشأن. ورفع نائب رئيس المجلس عبدالله المحري الجلسة لعدم اكتمال النصاب وهو ما حال دون اقرار بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن اهمها طلب توسعة مشروع ميناء مبارك.