«صباح الأحمد للموهبة»: فخورون بما حققه أبناء الكويت في «تحدي علوم المستقبل»

أول النهار

شارك طلاب وطالبات برنامج فصول الموهبة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مسابقة «تحدي علوم المستقبل» التي أطلقها مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز. حيث تعد أول مسابقة افتراضية على المستوى الإقليمي للطلبة الموهوبين في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وأعرب الدكتور صالح العقيلي – مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بالتكليف عن فخر واعتزاز المركز بما حققه أبناء الكويت الموهوبون من مراكز في مسابقة «تحدي علوم المستقبل» التي أقيمت أخيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث شارك فيها 251 طالباً وطالبة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ضمن 176 فريقاً.

وأضاف الدكتور العقيلي إن «أهداف المسابقة تتركز حول مساعدة الطلبة الموهوبين لإبراز طاقاتهم وعرضها من خلال توفير بيئة تنافسية مثالية وإعطاء الطلبة فرصة لحل مشكلات حقيقية وتنفيذ نموذج أولي لهذه الحلول ومشاركتها مع الآخرين. كما توفّر المسابقة فرصة مهمة لعرض أفكار الطلبة الفائزين على مؤسسات متخصصة في مجال التكنولوجيا لدعم إمكانية تنفيذها، إضافة إلى تنمية المهارات الاجتماعية وروح الفريق لدى الطلبة المشاركين، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع فيما بينهم.»

وأوضح الدكتور العقيلي أن عدد الفرق المشاركة من دولة الكويت والتي تم قبولها رسمياً من قبل اللجنة المنظمة للمسابقة 16 فريقاً جميعهم من طلاب فصول وأكاديمية الموهبة التابعين لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع.

وأشار العقيلي إلى أنه تم الإعلان عن نتائج المسابقة من خلال حفل افتراضي مباشر على تطبيق زووم ومواقع التواصل الاجتماعي لمركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار وقد فاز أبناء الكويت بجائزتين من أصل ست جوائز في المسابقة حيث حصل على جائزة أفضل مبتكر الطالبان فهد حمود عبدالله وسيد عبدالوهاب بهبهاني عن مشروعهما Smart Lock وحصل الطالب دعيج خلف الفهد على جائزة لجنة التحكيم لمشروعه ضبط وتتبع دخان السيارات إلكترونياً.

