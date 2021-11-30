سفارتنا في بريطانيا للكويتيين: التزموا بالتعليمات الصحية الجديدة

أول النهار

دعت سفارة الكويت في المملكة المتحدة المواطنين القادمين الى بريطانيا اعتبارا من 30 الشهر الحالي الى الالتزام بالتعليمات الجديدة والتي تقضي باجراء فحص (بي سي ار) في اليوم الثاني من الوصول.

وقالت السفارة في بيان انه بات اجباريا على المسافرين القادمين الى بريطانيا سواء المحصنين او غيرهم اخذ فحص (بي سي ار) في اليوم الثاني من وصولهم مع الالتزام بالحجر المنزلي حتى صدور نتيجة سلبية من الفيروس وبخاصة من المتحور الجديد لفيروس كورونا (اوميكرون). وذكر البيان انه يتعين على جميع القادمين تسجيل بياناتهم الشخصية في موقع الحكومة البريطانية والذي سيتم تزويدهم بها عبر شركات الطيران الناقلة لهم قبل الرحلة بـ 48 ساعة والذي يتضمن حجز موعد لاجراء اختبار (بي سي ار).

