«المرور» اعتمدت الرخصة الإلكترونية في تطبيق «هويتي»

وطن النهار

اعتمدت الادارة العامة للمرور الرخصة الإلكترونية بعد الاجتماع التنسيقي الذي جرى مع ‏رئيس هيئة المعلومات المدنية.

وأوضحت الادارة العامة للمرور، إن ما جاء عبر تلفزيون الكويت كان سابقا لهذا القرار قبل إيجاد الحل لآلية تحرير المخالفات المرورية وسحب رخص القيادة بالتنسيق مع ادارة نظم المعلومات. من جانب اخر، وبتنظيم من إدارة الأمن والسلامة وبمشاركة قطاع التخطيط بجامعة الكويت ووزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور ممثلة بقسم العلاقات العامة والتوعية المرورية، نظمت الجامعة أسبوع الحملة التوعوية المرورية لنشر الثقافة المرورية وتوعية الطلبة ومنتسبي الجامعة بضوابط الأمن والسلامة المرورية وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

وتهدف الحملة إلى توعية الطلبة ومنتسبي الجامعة بأهم الضوابط المرورية والتعرف على مخطط مدينتهم الجامعية وجميع خدماتها وضوابطها وآلية الوصول لمكوناتها بهدف التوعية والحد من الحوادث المرورية.

وبهذه المناسبة قال الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لإدارة المرافق علي الأستاذ إن الهدف من هذه الحملة توعية أبنائنا الطلبة في الحفاظ على سلامتهم وكذلك تسهيل وتيسير الأمور لصالحهم، فوجوده جاء لدعم هذه الحملة التوعوية معرباً عن سعادته بهذا التفاعل والانسجام بين جميع الإدارات المشاركة متمنياً رؤية آثارها الإيجابية في المستقبل القريب على جميع مرتادي الجامعة.

توعية الطلبة

بدوره، ذكر القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت يوسف الخميس أنه في بداية هذه الحملة من المهم التركيز على توعية الطلبة ومنتسبي الجامعة بالالتزام بالأنظمة المرورية خاصةً الإشارات المرورية والمواقف المخصصة، بعد ملاحظة ظاهرة عدم الالتزام بالقوانين تم تنسيق هذه الحملة التوعوية مع وزارة الداخلية وقطاع التخطيط في الجامعة لتوجيه الطلبة وتوعيتهم بأهمية هذه القوانين المرورية للمحافظة على سلامتهم وسلامة الجميع، متمنين نجاح هذه الحملة وأن تلقى الصدد المطلوب لها فبدايتها ستكون في كلية الهندسة والبترول ثم كلية العلوم وتباعًا إلى باقي الكليات في مدينة صباح السالم الجامعية.

الثقافة المرورية

ومن جانبه بين رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور العقيد نواف عبدالله أنه قدم عدداً من المحاضرات لتوصيل هذه الحملة التوعوية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتذكيرهم بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية سواءً داخل الحرم الجامعي أو خارجه، والتركيز على بعض السلبيات الموجودة والتي تمت ملاحظتها داخل المواقف والتي أدت لزيادة الحوادث المرورية والمخالفات أيضًا، متمنياً أن تصل الحملة لأهدافها المرجوة بأسرع طريقة ممكنة حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين. ومن جهتها، أشارت رئيس قسم التخطيط المروري بجامعة الكويت علياء الفارسي بأن مدة هذه الحملة أسبوع والتي تم شنها من قبل جامعة الكويت متمثلة بقطاع التخطيط وإدارة الأمن والسلامة بالتعاون مع وزارة الداخلية قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية. وبينت أن الهدف الرئيس للحملة هو نشر الثقافة والتوعية المرورية وذلك لاختلاف التقاطعات في حرم مدينة صباح السالم الجامعية عن باقي كليات جامعة الكويت لوجود الإشارات المرورية وقوانين وأنظمة مختلفة منها تحديد السرعة وإشارة المشاة والمواقف المخصصة، مشيرةً إلى أن التركيز كان على ثلاث مخالفات مكررة من قبل الطلبة وكذلك التركيز على آلية الوصول للكلية وما الخيارات الموجودة سواء عن طريق المشي أو السيارة أو الباص والتي تسهل للطالب الوصول بأسرع طريقة ممكنة وأكثرها سلامة.

