حجز «إفشاء قضايا المحاكم» للحكم 26 ديسمبر

وطن النهار

حجزت محكمة الجنح الموفضة امس قضية «إفشـاء معلومـات خاصـة بقضايا متداولـة ومنظـورة أمـام المحـاكـم» والمتهم فيها 26 من بينهم حجاب بوزارة العدل ومناديب محامين الى جلسة 26 ديسمبر المقبل للحكم. وكانت النيابة العامة اسندت الى الأول حتى الثالث عشر بصـفتهم مكلفـون بخدمـة عامـة -حجـاب مـحـاكـم بـوزارة العـدل- أفشـوا معلومـات خاصـة بقضايا متداولـة ومنظـورة أمـام المحـاكـم التـي يعملـون بـهـا علـى الـرغم مـن وجـوب سريتها، وعـدم تـداولها إلا بنـاء علـى تصـريـح مـن المحكمة المختصـة لـذوى الشـأن، وبالطرق المقررة قانوناً، ذلـك بـأن قـاموا بتصـوير بعـض الأحكـام والقـرارات والمستندات الموجـودة بتلـك القضـايا عـن طـريـق كـاميرات هـواتفهم المحمولـة ثـم أفشـوا المعلومـات التـي تحتويهـا بـأن أرسـلوها إلـى بعضـهـم الـبعض، عـن طـريـق هـواتفهم المحمولـة وعبـر بـرامج التراسـل الفـورى (واتساب، تليجـرام، إيمـو، ماسـنجر) وكـان مـن شـأن ذلـك الإضـرار بمصلحة الجهـة التـي يعملـون بهـا، وكـذا تحقيـق مصـلحة خاصة لآخرين، و أسـاءوا عمـداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفيـة، بـأن قاموا بارتكاب الجريمـة.