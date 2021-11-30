4 نقابات: «الخدمة المدنية» سلب الموظفين حرية التعبير

وطن النهار

أصدرت 4 نقابات بياناً شجبت فيه ما اسمته تقويض حريات الافراد واستخدام مفردات تهديد الموظفين، وقالت من منطلق ايماننا بالدستور، وما كفله من حريات عامة، نستذكر ما جاء فيما يسمى «مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية»، التي اصدرها ديوان الخدمة المدنية، ويسعى لتفعيلها بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة.

واضافت: نشدد ان الاطار القانوني المنظم للعمل في القطاع العام، واضح وصريح، حيث حدد نظام الخدمة المدنية، والقرارات والتعاميم المتعلقة به، حقوق وواجبات الموظفين، ونظّم العمل، في حين ان اصدار مدونة للسلوك الوظيفي، تعتبر خطوة لرسم سلطة على الموظف العام، بلهجة حملت الكثير من عبارات التهديد بالعقوبة، وسلبت حقوقا اصيلة للموظفين، اهمها حرية

التعبير وحق اللجوء للقنوات القانونية.

وجاء في البيان: وإذ نعلن شجبنا لكل ما من شأنه تقويض حريات الفرد، نبين ان المدونة افرطت في استخدام مفردات التهديد والوعيد تجاه الموظفين، وحملت عبارات تمس حرياتهم، مركزة في عباراتها على تعظيم قيم الولاء والطاعة للمسؤول، بالمقابل، سلبت حقوق اصيلة للموظف.

وزادت: انصب اهتمام المدونة بالتعدي على حريات الموظفين، سالبة اياهم حق التعبير عن الرأي، بحظر المشاركة بأي نشاط سياسي، بعبارة واسعة، قد تستغل لتقويض حريات الموظفين حتى في التعبير او المطالبة بحقوقهم، وفق الطرق السلمية!.

وقالت: عبارات المدونة كشفت عن انها تحاول رسم سلطة عليا للرؤساء على مرؤوسيهم، عبر تضخيم قيم الطاعة للرئيس، فضلا عن دعوة الموظف لحل خلافاته مع الاخرين بالتشاور، في سلب غير مباشر لحق الموظف باللجوء للطرق القانونية التي كفلها الاطار القانوني المنظم للعمل العام.

وجاء في ختام البيان اننا واذ نستنكر اي ما من شأنه التعدي على مكتسبات الموظفين وحرياتهم وحقوقهم، نود ان نشدد ان على الجهات الحكومية، الارتقاء ببيئة العمل، وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وللموظف على حد سواء، فضلا عن الالتفات لمطالبات الموظفين الادارية والمالية، بدل استخدام لغة التهديد والوعيد. يذكر ان النقابات الاربع هي: نقابة العاملين بجامعة الكويت، نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي، نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، نقابة العاملين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.

