بنك الطعام: إنجاز مشروع «مصرف العشيات 4»

وطن النهار

أعلن البنك الكويتي للطعام والإغاثة إنجازه مشروع (مصرف العشيات 4) وتضمن توزيع كوبونات مشتريات ومواد غذائية على 20 ألف شخص من الأسر المتعففة والمحتاجة بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك مشعل الأنصاري لـ «كونا» امس الاثنين إن تقديم المساعدات يتم من خلال قاعدة بيانات لدى البنك يتم تحديثها باستمرار لإضافة المتعففين والأسر المحتاجة إلى هذا المشروع.

وأضاف الأنصاري أن هذا المشروع الخيري المميز يوفر المأكل والمشرب للأسر المحتاجة مثمنا التعاون الوثيق والمتين بين البنك الكويتي للطعام وأمانة الأوقاف والقائم على أسس صحيحة هدفها الخير للجميع.

ولفت إلى حرص البنك على العمل المؤسسي من خلال عمل خطة شاملة لمشروع (العشيات 4) تضم آلية التنفيذ وطرق التوزيع للأسر المحتاجة مبينا أنه من أضخم المشاريع الخيرية التي نفذها بالتعاون مع جهة حكومية لخدمة العمل الخيري في الكويت. وذكر أن البنك يرفع شعار (العالم بلا جوع من بلد الإنسانية) لتكون الكويت في صدارة العمل الإنساني على الدوام وتأكيدا لاستمرار نهجها في خدمة قضايا الإنسانية حول العالم باعتبارها مركزا للعمل الإنساني.

وأفاد بأن بنك الطعام يمتلك فريقا متكاملا لإدارة العمل الخيري واستقبال المتعففين للتعرف على احتياجاتهم من خلال الموقع الرسمي الخاص بالبنك (https://www.kuwaitfoodbank.org/) بهدف تلبية جميع متطلباتهم والعمل على حل مشكلاتهم اليومية.

