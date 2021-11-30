«البلدي»: تخصيص جنوب القيروان لـ«السكنية»

وطن النهار

شهدت جلسة البلدي أمس نقاشات واعتراضات حول مشروع جنوب القيروان، ما بين الأعضاء والجهاز التنفيذي في البلدي، وانسحاب بعض الاعضاء عند التصويت على طلب مجلس الوزراء توسعة مشروع ميناء مبارك الكبير قبل مناقشة كل بنود جدول الاعمال.

وقد وافق المجلس برئاسة اسامة العتيبي، على تخصيص ارض جنوب القيروان الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لغرض استعمال سكن خاص بمساحة 3.169 كم2، موافقة مشروطة، منها مخاطبة البيئة لعدم وجود عوائق بيئية وتوزيع الاشجار وازالة الفائض منها، وعمل دراسة للبلدية حول الموقع، وهو الاقتراح الذي تقدم به، الأعضاء حمدي العازمي، فهيد المويزري، محمد الرقيب، بموافقة 15 عضوا وامتناع العضو مشعل الحمضان وتحفظ الرئيس على ماتم اضافته من اوراق داخل المعاملة، كما تم رفع نائب رئيس المجلس البلدي العضو عبدالله المحري الجلسة لعدم اكتمال النصاب، وهو ما حال دون اقرار بعض البنود المدرجة على جدول الأعمال، وذلك بعد اختلاف عدد من الأعضاء على التصويت على طلب مجلس الوزراء توسعة مشروع ميناء مبارك بسبب انسحاب بعض الاعضاء عندما تم طلب التصويت على طلب مجلس الوزراء توسعة مشروع ميناء مبارك الكبير.

شبهات قانونية

وحول مناقشات مشروع جنوب القيروان، قال رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي ان هناك عدة مخالفات وشبهات قانونية ولائحية طالت الموضوع منها، حضور شخصيات غير مدعوة رسمياً من قبل رئيس المجلس، واضافة كتب ومعاملات من قبل رئيس اللجنة بعد اعتماد التوصيات في اجتماع اللجنة فضلاً عن اضافة مخطط رسم كروكي لا يحمل أي توقيع كما ان البند الرابع من المحضر لايوجد فيه تواقيع.

وذكر العتيبي انه تم عرض الشبهات في الجلسة من باب الشفافية والمصداقية.

وقال انه تم الطلب من وزير البلدية شايع الشايع ارسال كتاب تنازل من وزير التعليم العالي كان من المفترض اضافته في اللجنة، مثنياً على سرعة انجاز وزير البلدية وتزويد المجلس بكتاب رسمي بشأن التنازل عن الأرض.

القضية الإسكانية

بدورها قالت العضو مها البغلي انها تدعم القضية الاسكانية بشتى طرقها لكن بشرط ان تستكمل كل اوراقها، مضيفة انها شاهدت اوراقا لم تعرض في اللجنة كونها عضواً ما يجعلها غير مقبولة وتشوبها مخالفة لائحية.

وتحفظت على الاوراق والكتب التي اضافها رئيس اللجنة بعد فض اجتماع اللجنة.

ومن جهته قال العضو عبدالسلام الرندي اننا مع القضايا الاسكانية التي تخص المواطنين ولكن بعض التصرفات قد تعيق الانتهاء منها، مستغربا من اضافة بعض الأوراق بعد انتهاء الاجتماع ومن المسؤول عن هذه الأوراق هل المسؤولون في الجهاز وكيف تم اعتمادها.

وعلق نائب المدير العام لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي بالبلدية محمد الزعبي بقوله: ندعم القضية الاسكانية ولا يمكن ان نسعى الى تعطيلها، مبيناً ان هناك لجنة مشكلة مع «السكنية» بقرار من وزير البلدية بالنظر بالمواقع الصالحة للمشاريع الاسكانية القريبة من المناطق السكنية المقامة.

واضاف انه لا يمكن تخصيص موقع للاسكان طالما لم يتم انجاز تقرير تفصيلي من الجهات الحكومية بشأن مقترح جنوب القيروان، مزيداً «لا نريد ان نقع في نفس مشكلة ارض منتزه ابوحليفة في مقترح جنوب القيروان كونه معرض للرفض لعدم وجود دراسة متكاملة».

من جهته، اعرب عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الجهراء حمود العنزي عن استيائه من تقرير الجهاز التنفيذي بشأن تخصيص ارض في جنوب القيروان موضحاً انه مغلوط ويشوبه التضليل بسبب افادة البلدية بعدم تلقيها رد بشان الارض المخصصة للموقع من وزارة التعليم العالي، بينما يوجد كتاب برد من التعليم العالي بهذا الشان مرسل من شهر ابريل يفيد بموافقة التعليم العالي التنازل عن الارض مع طلبها تخصيص موقع بديل.

وطالب المدير العام لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي في البلدية محمد الزعبي بالا يتكلم بلسان الوزير القادم أو الحالي بل يتكلم بلسانه، مؤكدا ان رد البلدية في تاريخ 29-7 انه لم تصلهم اي ردود من وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للزراعة وهذا الامر غير صحيح بتاتا في حين انه في شهر ابريل وتحديدا بتاريخ 27-4 وصل إلى البلدية رد وزارة التعليم العالي ولانعلم ما الأسباب وراء اخفاء الجهاز لهذا الرد.

واشار عقله الى ان مشكلة لجنة الجهراء لاتكمن في المراسلات بخصوص الموقع وانما بالتحريج فيه موضحاً ان الكتاب الموجه من اللجنة الى هيئة الزراعة طالبها بوضع خطة للمحافظة على الاشجار في الموقع مع نقل الفائض منها ولم تتم الاشارة بأي شكل من الاشكال الى ملكية الارض للزراعة لانها غير مالكة لها ولم تخصص من الاساس، مؤكداً ان الرسم الكروكي الخاص بالموقع حصلت عليه اللجنة من مكتب رئيس قطاع التنظيم وختم منه وتم التوقيع عليه من قبل مراقب التمثيل الذي حضر ممثلا عن رئيس القطاع ورد الزعبي انه تم عرضه من العضو شخصياً في المكتب ورفضت توقيعه لعدم تضمنه على تقرير ولا اعلم بشأن الختم.

بدوره أكد ممثل الادارة القانونية ضرورة عرض جميع المستندات على اللجنة وكل الأعضاء وان يكونوا على علم بجميع المستندات والاراء.

عقلية العناد

اما العضو مشعل الحمضان فقال اننا نستنكر اضافة رئيس اللجنة اوراقا دون معرفة باقي الأعضاء، متسائلا هل يحق لرئيس المجلس البلدي اضافة اي اوراق بعد انتهاء الاجتماع أو التصويت اكيد لا يسمح له ويتم محاسبته من قبل الأعضاء فكيف برئيس اللجنة وما قام به؟

وأشار الى اننا مع الاخوة في معالجة القضية الاسكانية ولكن لابد ان تتم بطريقة صحيحة وفق الاجراءات المتبعة، مؤكدا انه لا تصح عقلية العناد من اجل العناد.

وتساءل أليس الأولى ان يتم عقد جلسة خاصة لمشروع جنوب القيروان فلا يعقل من شهر 8 الى 11 فأي استعجال يتكلمون عنه، مشيرا إلى اننا نحتاج إلى ان تكون الأوراق صحيحة لا ان تضاف بعد اتخاذ القرار وهناك تحفظات على الآلية المتبعة فيه.

من جانبه قال العضو حمد المدلج، ان هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اخفاء الردود التي تصل من الجهات إلى البلدية، مؤكدا اننا سنقوم برفع القرار إلى الوزير واذا رده الوزير نرفعه إلى رئيس الوزراء والكل يتحمل مسؤولياته.

وبين ان القضية الاسكانية ليست امرا فنيا بل هي امر سياسي والامر السياسي سنأخذ فيه قرارنا دون مماطلة أو تسويف والناس هي من تحاسب، لافتا الى ان كل الاجراءات الشكلية والفنية والقانونية يستطيعون تلافيها متى ما اردتم اتخاذ القرار في صالح المواطنين.

بدوره قال العضو احمد هديان: اسهاماً من المجلس لحل الأزمة الاسكانية بالكويت الذي تبنى مشكلة الاسكان منذ بداية عهده،والأمر الآن متروك لوزير البلدية للمصادقة على القرار.

القصر الأحمر

من جانب آخر، وافق المجلس على تطوير مشروع القصر الأحمر.. في محافظة الجهراء، فيما احال المجلس البلدي كتاب وزير الكهرباء والماء والطاقة مشعان العتيبي، بشأن الشكوى المقدمة من احد المواطنين، بشأن الاضرار التي لحقت به نتيجة قرب محول كهربائي مسافة قرب آمنة، من قسيمته في منطقة الخيران السكنية.. الى الجهاز التنفيذي لتعديل احداثيات موقع جديد.. وأبقى المجلس على الجدول سؤال العضو المتعلق في حالة نقاط البيع، ولم يكتف المجلس بالرد من قبل البلدية، على اسئلة العضو د. حسن كمال ومنها اصدار تراخيص الأندية الرياضية، ومشروع القرية التراثية، وقال كمال: استغرب من نوعية الردود التي تأتي من الجهاز التنفيذي، لافتا الى ان بعض الأندية الرياضية حاليا تحولت الى مجمعات استثمارية، واهملت الجانب الرياضي، ويتم تفضيل نادٍ على نادٍ اخر.

واشار الى ان كل الكويتيين متذمرون من موقع القرية التراثية، مؤكدا ان كل الأمور معلقة، مطالبا اجابة واضحة على ردود البلدية.

وحول طلب مشروع ميناء مبارك الكبير، فتحت مها البغلي المناقشة بهذا الخصوص عندما وجهت سؤالا لرئيس اللجنة الفنية عبدالعزيز المعجل عن اسباب اصرار اللجنة على معرفة الجهة المشرفة على ميناء مبارك معللة ذلك بانه ليس من اختصاص المجلس البلدي ومشيرة الى ان مثل هذه الامور تعطل العمل على انجاز المشروع.

ورد المعجل على سؤالها بالتأكيد على ان اللجنة تؤدي دورها وانها لا تعطل ولا تماطل، وانما ترفض تمرير موضوع بهذا القدر من الأهمية الاقتصادية للبلاد من دون الالمام بكل الاجراءات والشروط المرتبطة به التي تحدد الجدوى والمردود المادي منه، مشدداً على ان من يعطل المشروع هو مجلس الوزراء الذي لم يرد الى الآن على كتب اللجنة الفنية بشأن تحديد الجهة المشرفة على المشروع.

من جهته، اكد عضو المجلس البلدي حمد المدلج على رأي المعجل وأضاف كل معاملات تخصيص الاراضي للمشاريع تقدم للمجلس البلدي عن طريق الجهة المشرفة على المشروع وليس المنفذة له، مشيرا الى ان مجلس الوزراء تخلى عن المشروع، وموضحاً ان المشروع يشوبه شبهة تنفيع مباشرة للوكلاء المعنيين بمناقصته في وزارة الاشغال الجهة المنفذة له، ومشدداً على ان مشروع رصد لانجازه 800 مليون دينار لا يمكن ان يمر مرور الكرام ومن حق البلدي ان يأخذ وقته الكامل لتتحدد المسؤولية السياسية لكل الاطراف المشاركة فيه.

واعترض العضو مشعل الحمضان على تعطيل ومماطلة اللجنة الفنية في اقرار التوسعة الخاصة بمشروع ميناء مبارك، مطالباً اعضاءها باتخاذ نهج واضح وتحديد اسباب رفضهم بدقة ويترك الامر بعدها للجهات المعنية لترد.

