السفارة الإيطالية: إطلاق «أكاديمية الطعام»

وطن النهار

اختتم حفل استقبال في منزل السفير الايطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي النسخة السادسة من اسبوع المطبخ الايطالي في العالم في الكويت، امس، والذي كان افتتح في استوديوهات تلفزيون الكويت الأحد الماضي. وبالتعاون مع «مطعم ريكاردو» في فندق شيراتون الكويت، وهو اقدم مطعم ايطالي في الكويت وفريقه بقيادة الشيف التنفيذي، سيموني مو رو، حضر الحفل اكثر من 150 شخصاً من بينهم ممثلون عن السلك الدبلوماسي والمجتمع المدني الكويتي.

وتم خلال الأمسية تقديم كتاب «رحلة طعام ايطالي، 50 طبقاً مميزاً، تم اعدادهها من قِبل السفارة الايطاليا في الكويت بالتعاون مع «ايتاليا سكويزيتا» للضيوف. وأشار بالدوتشي في هذا الصدد الى ان «هذا الكتاب، المكرّس لمن يحبون ايطاليا في الكويت، ليس فقط كتاب بالوصفات، ولكنه ايضاً رفيق سفر للزيارة القادمة الى ايطاليا من الكويت». وتميز اسبوع المطبخ الايطالي في الكويت بسلسلة من الفعاليات التي تروج للمنتجات الغذائية الايطالية.

وفي الواقع، ينجذب الجمهور الكويتي بشكل متزايد الى المطبخ الايطالي والمنتجات الايطالية. اذ تشير الاحصاءات الى ان مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية الايطالية قد زادت بنحو 25 % خلال العامين الماضيين.

واليوم، توفر المطاعم الايطالية في الكويت المزيد من الخيارات للطلبات الخارجية، كما يضيف الموزعون منتجات ايطالية جديدة الى السوق، بينما هناك عدد متزايد من الكويتيين الذين يجربون الأطباق الايطالية في بيوتهم.

ومن الجدير ذكره، ان «التقاليد وآفاق المطبخ االيطالي: التوعية وتعزيز االستدامة الغذائية» كان الموضوع الرئيس لطبعة 2021 من الأسبوع الذي جمع بين الترويج للمنتجات الغذائية الايطالية مع تعزيز النظام الغذائي المتوسطي كنموذج للتغذية ونمط حياة صحي ومستدام.

وبمناسبة اسبوع المطبخ الايطالي، وقعت السفارة الايطالية لدى البلاد على اتفاقية اولى لاطلاق «أكاديمية الطعام» التي ستنظم دروساً وورش عمل للطهي الإيطالي، فضلاً عن ندوات متخصّصة حول التغذية وخصائص المنتجات الغذائية الزراعية الايطالية.

