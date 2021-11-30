«البيئة» أطلقت «لا ترميها أعد تدويرها»

وطن النهار

أطلقت الهيئة العامة للبيئة حملة «لاترميها اعد تدويرها» وتعنى بجمع كبسولات القهوة المستخدمة بدلا من رميها معلنة استعدادها لجمع اكبر قدر ممكن للاستفادة منها في المجال البيئي واعادة تدويرها. وقال صاحب المبادرة الباحث والاعلامي في ادارة العلاقات العامة في الهيئة راشد المطر لـ«كونا» امس الاثنين ان الحملة بدأت مطلع شهر اكتوبر الماضي وكانت مقتصرة في بدايتها على موظفي الهيئة ولاقت اقبالا واعجابا وتعاونا وبالفعل تم جمع الكبسولات المستعملة في صندوق مخصص وضع ببهو مبنى الهيئة لاعادة تدويرها. وأضاف المطر ان تناول القهوة عادة شائعة جدا في المجتمع الكويتي اذ نرى (مكائن) القهوة في المنازل والعمل ومختلف الأماكن ويتم استخدامها في كل وقت لافتا الى تعاون الهيئة مع احدى شركات القهوة العالمية الموجودة في الكويت والتنسيق مع مصانع مختصة باعادة التدوير اذ سيتم استخلاص الألمنيوم الموجود في الكبسولات واعادة تدويره واستخدامه مرة اخرى. وذكر ان المصانع ستقوم ايضا باستخلاص القهوة من هذه الكبسولات الصغيرة كما يمكن استخدامها في المجال الزراعي كزراعة النباتات وأشجار النخيل مبينا ان الهيئة تهدف من هذه الحملة الى زيادة الوعي البيئي وتشجيع افراد المجتمع على اعادة التدوير عموما ما يسهم بالحفاظ على البيئة واثرائها.

وأشار الى ان هذه الخطوة ايجابية وصديقة للبيئة ويجب تطبيقها في كل المجتمعات ليتم الوصول الى بيئة نظيفة وسليمة خالية من الملوثات وتخفيف العبء البيئي.

