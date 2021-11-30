«الصفا الخيرية» عقدت جمعيتها العمومية العادية

وطن النهار

عقدت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية جمعيتها العمومية العادية لعام 2020، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة محمد الشايع بحضور نائب الرئيس د. محمد السيف وأمين الصندوق عبدالله الشايع وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الشايع ومدير مكتب التدقيق أحمد البردوع، وذلك بحضور ممثلي وزارة الشؤون وعلى رأسهم مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عبدالعزيز العجمي وجاسم فهد المضف وحمدان مزيد المطيري وأحمد مجدي عبدالسميع، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية، وقد تمت مراعاة الاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي حسب الإجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة الكويتية.

وافتتح الشايع الاجتماع بكلمة ترحيبية شكر فيها الحاضرين ثم بدأ بعرض ومناقشة التقرير الإداري والمالي لمشاريع الجمعية، وقد تمت الموافقة على التقريرين الإداري والمالي، بعدما تمت مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2021 والتصويت عليها بالموافقة.

