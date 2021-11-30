بروتوكول حكومي لمجابهة المخاطر.. المتحورات قد لا تتوقف

مال وأعمال

شددت تقارير حكومية على اهمية اجراء حصر دقيق وسريغ لأصول الدولة لتفعيل اقصى استفادة ممكنة منها وذلك في اطار العمل على استمرار الاستدامة المالية للدولة. وأوصت تلك التقارير بضرورة العمل على اهمية تقدير الجهات الحكومية لأولويات الانفاق لتخفيف الأعباء المالية على الدولة، بالاضافة الى اعداد بروتوكول موحد لمجابهة المخاطر المحتملة مع استمرار تداعيات جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة والتي اثرت بشدة على الأداء الاقتصادي محلياً وعالمياً. ومن بين التوصيات التي دعت اليها تلك التقارير العمل على اعداد دراسة متأنية للآثار المالية المترتبة على قرارات الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الرأسمالية لتحقيق افضل النتائج. ولفتت التقارير الى اهمية تعزيز كفاءة برامج الاصلاح الضريبي وتنمية الموارد غير النفطية كونها شرط ضروري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الى ان صندوق النقد الدولي قد اقر ان الاجراءات المقترحة لمعالجة الاختلالات بين مستقبل اسعار النفط والاستدامة المالية لها عواقب اجتماعية واقتصادية تؤثر على العمالة ودخل الأسرة وثقة اوساط الأعمال والمستثمرين، مع العمل على اعادة النظر في سياسات الدعم وايصاله الى مستحقيه. وأكدت اهمية مشاركة القطاع الخاص في مواجهة الاحتياجات الحكومية الطارئة، وقت الأزمات والكوارث.

