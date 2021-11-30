الزعابي رئيساً تنفيذياً لمؤسسة البترول بالوكالة

مال وأعمال

أصدر وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس قرارا اداريا وتنظيميا يقضي بتولي وفاء الزعابي منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر 2021.

وجاء في القرار الذي حمل رقم 7 لعام 2012 والصادر بتاريخ امس انه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 6 لعام 1980 بانشاء مؤسسة البترول والمرسوم الصادر بتارخ 21 يناير 1980 بتنظيم مجلس ادارة مؤسسة البترول وعلى المرسوم 374 لعام 2018 بتعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة البترول ونظراً لاستقالة نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي هاشم هاشم، قرر الوزير، ان تتولى وفاء يوسف الزعابي العضو المنتدب للتخطيط والمالية بالاضافة الى مهام عملها القيام باعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة اعتبارا من يوم الأربعاء 1 ديسمبر. وتملك الزعابي خبرة في قطاع المالية والتخطيط في القطاع النفطي، وكذلك التدقيق المالي والمحاسبي وعمليات الاقتراض لمؤسسة البترول سواء من الخارج او الداخل.

والزعابي عضو مجلس ادارة «شركة نفط الكويت»، والعضو المنتدب للتخطيط والمالية في «مؤسسة البترول الكويتية» منذ يناير 2016، وهي حاصلة على ماجستير في الهندسة الكيميائية من «جامعة الكويت»، وبكالوريوس في الهندسة الكيميائية من الجامعة ذاتها.

