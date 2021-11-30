العريان يحذر الفيدرالي الأميركي من التضخم

مال وأعمال

حث كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة اليانز، محمد العريان، مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الاعتراف بأن التضخم ليس مؤقتاً، وضرورة تخفيف برامج التحفيز بدءاً من الآن.

وقال العريان الذي اعرب عن دعمه لـجيروم باول، والذي اعيد اختياره رئيساً للفيدرالي: «أعتقد ان الوقت قد حان لتغيير السياسة في الاحتياطي الفيدرالي». «كنت ارى ان هذا قد يكون اسهل مع شخص لم يكرر قوله مراراً وتكراراً ان التضخم مؤقت».

وأضاف: «التضخم ليس مؤقتاً ومن المهم حقاً ان يدرك الاحتياطي الفيدرالي ذلك». وأكد العريان ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقلل من مخاطر التضخم، حيث ادى التعافي الاقتصادي الأميركي من صدمة الوباء العام الماضي الى تسريع زيادات اسعار كل شيء من الطاقة والغذاء الى المواد الاستهلاكية. وقال ان التضخم قد ينتهي به الأمر بالتراجع العام المقبل ولكن لأسباب خطأ.

وأوضح العريان: «ما يقلقني هو انه سيتراجع لأن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر الى الضغط على المكابح». «لذا فبدلاً من الضغط على المكابح بقوة في العام المقبل، من الأسهل بكثير تخفيف قدمك عن دواسة الوقود بدءاً من الآن».

