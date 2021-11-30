توقعات بزيادة الفائدة 6 مرات خلال عامين

مال وأعمال

يتوقع كبير محللي الأسهم في شركة فيدراتيد هيرميس Federated Hermes، فيل اورلاندو، ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة 6 مرات خلال العامين المقبلين لتعويض الزيادات الهائلة في الأسعار. وقال كبير محللي الأسهم: «أفضل تخمين لدينا هو اننا سنشهد زيادات في اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من العام المقبل، وربما 4 نقاط اخرى عبر مجموعة من الزيادات في اسعار الفائدة على مدار عام 2023، وفقاً لما ذكره لشبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت». يأتي ذلك، بعد ان كشفت وزارة التجارة الأسبوع الماضي، عن ارتفاع اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 4.1% في اكتوبر مقارنة بالعام الماضي، وهو مقياس التضخم، الذي يعتمد عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير، ولا يشمل الغذاء والطاقة.

كما ارتفع مؤشر اسعار المستهلك او CPI بسرعة في اكتوبر، وهو المؤشر الذي يشمل ما يدفعه المستهلكون مقابل السلع، بالاضافة الى الغذاء والطاقة.

