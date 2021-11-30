استفحال مشكلة نقص المواد الخام بألمانيا

مال وأعمال

كشف معهد في المانيا عن استفحال مشكلة نقص المواد الخام في معظم القطاعات الاقتصادية الألمانية وأبدى تشاؤمه بنهاية الكساد الذي يعانيه اكبر اقتصاد اوروبي بسبب وباء كورونا المستجد «كوفيد -19». وأظهرت نتائج استطلاع قدمه معهد «ايفو» للدراسات والبحوث الاقتصادية في مقره بمدينة ميونيخ وشمل الاف الشركات الألمانية الكبيرة والمتوسطة ان اكثر من 74 في المئة من هذه الشركات تعاني استفحال نقص المواد الخام. وقال مدير المعهد كلاوس فولرابه في تصريح على خلفية نتائج الاستطلاع انه «لا يرى نهاية» للكساد الذي يعانيه الاقتصاد الألماني في الوقت الراهن. وأضاف ان جميع القطاعات الاقتصادية الألمانية تقريبا باستثناء قطاع التجهيزات الالكترونية تعاني مشكلة نقص موظفين لافتا الى مشكلة متجددة في الاقتصاد الألماني هي نقص الموظفين والعمال. وأوضح فولرابه ان نقص المواد الخام يصل الى 86 في المئة في الشركات الصناعية و88 بشركات صناعة السيارات وقطع الغيار ما يشكل «معضلة تلحق الضرر بعصب الاقتصاد الألماني».