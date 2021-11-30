«عمومية التعليمية» أقرت توزيع 74?6 فلساً

مال وأعمال

وافقت الجمعية العمومية لشركة المجموعة التعليمية القابضة «التعليمية» على جميع بنود جدول الأعمال وفي مقدمتها توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 11?190 مليون دينار بواقع 74?6 فلساً للسهم الواحد، وذلك قبل تخفيض رأس مال الشركة.

كما وافقت الجمعية غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وذلك لزيادته عن حاجة الشركة بنسبة 86% من مليون دينار الى 2?100 مليون دينار وبقيمة قدرها 12?900 مليون دينار، وسداد القيمة الاسمية للسهم نقداً الى مساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال.

