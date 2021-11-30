«غولدمان ساكس» ينتقد ذعر الأسواق من المتحور الجديد

مال وأعمال

انتقد بنك «غولدمان ساكس» موجة الذعر التي شهدتها أسواق المال، والنفط من متحور كورونا «أوميكرون».

وتراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية بشدة حيث تكبد المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز 500 أكبر خسارة يومية بالنقاط المئوية منذ شهور، وانخفضت بشدة القطاعات التي كانت قد استفادت من إعادة فتح الاقتصادات، بفعل أنباء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات.

وتراجع المؤشر داو جوز الصناعي 905.04 نقطة، أو 2.53 %، عند الإغلاق إلى 34899.34 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 106.74 نقاط، أو 2.27 %، إلى 4594.72 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 353.57 نقطة، أو 2.23 %، إلى 15491.66 نقطة.

وقال غولدمان ساكس إن تراجع أسعار النفط لم يكن له معنى إلا إذا كانت عمليات الإغلاق أسوأ بمرتين من الإجراءات المتخذة حتى الآن.

وأضاف «لا نملك معلومات كافية للتنبؤ بموجة عالمية لكن معدل انتشار المتحور المرتفع سيؤدي حتماً إلى هيمنته. سنراقب الوضع عن كثب لكن لا نعتقد أن المتحور الجديد سبب كاف لتغييرات كبيرة في المحفظة الاستثمارية».

ونصح البنك المستثمرين بالتفكير في عمليات تحوط قصيرة الأجل للأصول ذات المخاطر الحساسة للنمو.

ولفت إلى أن الرأي الطبي في جنوب إفريقيا يؤكد أن أوميكرون يسبب عوارض خفيفة.

وقال بنك «غولدمان ساكس» «الرأي الطبي لا يرجح أن تكون الطفرة الجديدة أكثر ضرراً، واللقاحات الحالية ستظل فعالة».

