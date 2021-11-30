2.8 مليون دينار صافي أرباح «بوبيان للبتروكيماويات»

مال وأعمال

اعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات عن ارتفاع أرباح الشركة بالربع الثاني المنتهي في 31 أكتوبر 2021 بنسبة 9 %، حيث حققت 2.825 مليون دينار (9.36 ملايين دولار)، مقابل أرباح نفس الفترة من عام 2020 البالغة 2.584 مليون دينار (8.56 ملايين دولار).

وحققت الشركة أرباحاً بنحو 5.634 ملايين دينار خلال النصف الأول المنتهي 31 أكتوبر 2021، بالمقارنة مع أرباح الفترة المماثلة من عام 2020 البالغة 5.104 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 10 %.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل أساس إلى زيادة الأرباح التشغيلية الناتجة من الشركات التابعة.

وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة في النصف الأول من العام الحالي نحو 38.085 مليون دينار، مقابل 34.875 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق، بارتفاع نسبته 9 %.

