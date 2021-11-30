«برقان»: إتمام عملية زيادة رأس المال بنجاح

مال وأعمال

أعلن بنك برقان اتمامه بنجاح عملية الاكتتاب لزيادة رأس ماله بمبلغ 71.25 مليون دينار من أجل دعم الأنشطة التشغيلية للبنك وتعزيز مركزه المالي. وقد حصلت عملية الاكتتاب على إقبال كبير تجاوز عدد الأسهم المصدرة دون الحاجة إلى اكتتاب عام. وكان البنك قد طرح 375 مليون سهم للاكتتاب وفق حق الأولوية وتمت عملية الاكتتاب خلال فترة خمسة عشر يوماً بإدارة شركة كامكو للاستثمار كمدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، وشركة المركز المالي الكويتي كمدير الاكتتاب المشترك ومتعهد الإصدار.

ارتفع رأس مال البنك المصدر والمدفوع مع انتهاء عملية الاكتتاب من 275.625 مليون دينار إلى 313.125 مليون دينار وسوف يستخدم البنك عوائد هذه الزيادة في رأس المال لتنفيذ استراتيجيته للنمو في الكويت باعتبارها السوق الأساسي للبنك وفي الأسواق التي يعمل فيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولتحسين قدرته التنافسية من خلال دعم أنشطته التشغيلية وخدماته المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية.

وقد علّق ماجد العجيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان، عن نجاح عملية الاكتتاب قائلا «نحن مسرورون بالإقبال الكبير الذي شهدناه خلال عملية الاكتتاب والذي أدى إلى تجاوز الاكتتاب نسبة 220% عدد الأسهم المصدرة من جميع فئات المساهمين دون الحاجة إلى طرح عام. يعد هذا الإنجاز دليلاً على متانة مركزنا المالي وثقة المساهمين في مستقبل البنك واستراتيجيته. وأود أن أنوّه بهذه المناسبة بالخبرة العريقة والمهنية الكبيرة التي تتميز بها كل من كامكو إنفست والمركز، فضلا عن الدعم الكبير من الجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت، والتي أسهمت مجتمعة في نجاح هذا الطرح.»

من جهته، صرّح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، مسعود حيات «تمثل زيادة رأس المال داعما قويا لاستراتيجية بنك برقان المؤسسية التي تهدف إلى تنفيذ خطط النمو المستدام وتحسين الأداء المالي والتشغيلي. ويواصل البنك التّقدم بثبات نحو تحقيق هذه الأهداف في رحلة تحول طويلة المدى تركز على تطوير النموذج التشغيلي والبنية التحتية التكنولوجية وتسريع التحول الرقمي للمحافظة على الميزة التنافسية للبنك وزيادة حصته في الأسواق التي يعمل فيها. كما سيتمكن البنك من خلال هذه الزيادة في رأس المال من تقديم تسهيلات ائتمانية أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء من الشركات للمساهمة بفعالية أكثر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد».

