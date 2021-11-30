.. والبنك دعم مبادرة الأمم المتحدة «لوّن العالم برتقالياً»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن دعمه للحملة العالمية «لوّن العالم برتقالياً» التي تستمر لمدة 16 يوما مساندة لمبادرة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات. وسيقوم البنك بإضاءة مبناه الرئيس باللون البرتقالي من 15 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر 2021 تأكيدا على التزامه ضمن استراتيجيته المؤسسية بمسؤوليته الاجتماعية وواجباته الإنسانية بالمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في الكويت.

وقد صرّح ماجد العجيل رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان تعليقا على مساندة البنك لهذه الحملة قائلا «نحن نفتخر بانضمام بنك برقان إلى هذه المبادرة الذي يعبّر عن قيمنا المؤسسية المناصرة للجهود المبذولة عالميا ومحليا لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والحدّ منها. وتعكس مشاركتنا أيضا التزامنا الاستراتيجي بمسؤوليتنا المجتمعية التي نعمل من خلالها على دعم جميع الجوانب التي تسهم في تعزيز رفاه المجتمع ككل ومنها تمكين المرأة ومساندتها باعتبارها شريكاً أساسياً في تقدم المجتمع والبلاد».

