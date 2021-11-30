«أسواق المال» دشَّنت برنامجها التدريبيّ السابع

مال وأعمال

دشنت هيئة أسواق المال برنامج الهيئة السابع لتدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج من الكوادر الوطنية المتميزة، وذلك استكمالاً لدورها في تنمية المجتمع وتطوير عناصر بشرية وطنية ناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية للانخراط في سوق العمل في مجال أسواق المال.

وفي كلمة ألقاها رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي د. أحمد الملحم أشاد بالكفاءات الوطنية مؤكداً حرص الهيئة على استفادة المتدربين من هذا البرنامج، كما شدد على أهمية الالتزام والتفاني بالعمل الجاد والاجتهاد لتحقيق ما تصبو اليه الهيئة من تهيئة كوادر وطنية طموحة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وقد بدأ البرنامج فعاليته يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021 ويعقب ذلك البرنامج التدريبي المحلي والميداني ومن ثم الخارجي ويستقطب البرنامج المتميزين من حديثي التخرج بتخصصات (العلوم الإدارية- الحقوق- الهندسة الصناعية) ويخضع المتدربون لبرنامج مكثف في المجالات المالية والاقتصادية.

يهدف برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج إلى تأهيل كوادر وطنية على أسس علمية ومهنية وفنية وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على عالم المال المحلي والدولي وذلك لتأهيلهم للعمل في مختلف الأسواق المالية المحلية والعالمية.

إذ تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة الى تعزيز القدرات المهنية للكوادر الوطنية الناشئة ونشر الوعي بأهمية دور الرقابة على أسواق المال، تأكيداً لدور المسؤولية الاجتماعية للهيئة في التنمية المجتمعية في الاستثمار بالكوادر الوطنية.

