«بوبيان» يستعرض «لنكن على دراية» لرفع درجة الوعي بالمعاملات المصرفية

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن تخصيص جناح خاص لحملة «لنكن على دراية» التى أطلقها قبل أشهر بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت في مهرجان الكويت للقهوة حيث سيتم من خلالها استعراض أهمية الحملة التى تهدف إلى رفع درجة الوعي لدى عملاء البنوك بجميع أنواع المعاملات والإجراءات المصرفية.

وأكدت مدير إدارة العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى أهمية الدور الذي تلعبه البنوك المحلية للتوعية بمختلف الانشطة والعمليات المصرفية التى تقوم بها بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت من أجل حماية العملاء من أي مخاطر يمكن أن يتعرضوا لها أثناء قيامهم بعملياتهم المصرفية اليومية. وأضافت «نثمن ما قامت به البنوك الكويتية خلال الفترة الماضية وقيامها عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بها بالتواصل مع العملاء وشرح أهداف الحملة ونشر جميع الموضوعات المتعلقة بها ما يثري الثقافة المصرفية لهم».

واشارت العيسى إلى أن تخصيص جناح خاص للحملة خلال مهرجان الكويت للقهوة الذي سيقام في ديسمبر المقبل في مروج يؤكد اهمية مثل هذه الفعاليات التى تشهد حضوراً كبيراً من الجمهور وضرورية التوعيــــة بأهمية الحملة واهدافها. ويذكر أن حملة «لنكن على دراية» قد انطلقت في فبراير الماضي بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل. وتتنوع الوسائل والقنوات المستخدمة التى تروج للحملة ما بين فيديوهات توعوية وتصريحات صحافية ومواد تعريفية، وذلك عبر عديد من قنوات التواصل وخصوصًا القنوات الرقمية، وحسابات البنك المركزي والبنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت على منصات التواصل الاجتماعي، وفروع البنوك وغيرها من نقاط التواصل مع الجمهور بما يضمن أوسع انتشار لرسالة الحملة، وتفاعل الجمهور معها.

ويحرص بنك بوبيان على رفع درجة الوعي لدى جميع العملاء وغيرهم لاسيما في ظل زيادة التحديات التى تواجهها البنوك نتيجة التطورات التى يشهدها العالم على جميع المستويات وهو ما يزيد من أهمية دور البنوك في زيادة الثقافة والوعي المصرفي.

