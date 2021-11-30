تريليونا دولار خسائر السياحة العالمية في 2021

مال وأعمال

أعلنت منظمة تابعة للأمم المتحدة أن جائحة «كوفيد-19» ستكلف السياحة العالمية خسائر بتريليوني دولار عام 2021، وهو مبلغ مماثل للعام الماضي، واصفة تعافي القطاع بأنه «بطيء» و«هش».

وتأتي هذه التوقعات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التي تتخذ مدريد مقرا، في وقت تكافح أوروبا زيادة في الإصابات بـ«كوفيد» ويواجه العالم متحورا جديدا أطلق عليه اسم أوميكرون.

وكان قطاع السياحة العالمي قد خسر بالفعل تريليونَي دولار (1.78 تريليون يورو) العام الماضي بسبب الجائحة وفقًا لمنظمة السياحة العالمية، ما يجعله أحد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة الصحية.

وفي حين أن هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة الترويج للسياحة ليس لديها تقدير لكيفية أداء القطاع في العام المقبل، فإن توقعاتها على المدى المتوسط ليست مشجعة.

وقالت في بيان «على الرغم من التحسينات الأخيرة، فإن معدلات التطعيم المتفاوتة حول العالم وسلالات «كوفيد-19 الجديدة» مثل متحور دلتا وأوميكرون «يمكن أن تؤثر على التعافي البطيء والهش أصلا».

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، إن التطورات الأخيرة المتمثلة بفرض قيود جديدة على خلفية انتشار الفيروس وإجراءات الإغلاق في دول عدة خلال الأسابيع الفائتة، تُظهر أنه «وضع لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير».

وأضاف، قبل بدء الجمعية العامة السنوية لمنظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، في مدريد «إنها أزمة تاريخية في صناعة السياحة، ولكن مرة أخرى السياحة لديها القدرة على التعافي بسرعة كبيرة».

وتابع «آمل حقًا في أن تكون 2022 أفضل بكثير من 2021».

وفي الاطار ذاته، سارعت شركات الطيران والركاب، وقطاع الأعمال في الاستجابة لطوفان من قيود السفر التي تم الإعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع لإبطاء انتشار سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وأدت سلسلة أولية من حظر الطيران من جنوب إفريقيا، والتي تم اكتشاف السلالة الجديدة بها لأول مرة، إلى اتخاذ تدابير أوسع نطاقا تجعل السفر أكثر كلفة وأقل ملاءمة، مع إعادة الأيام الأولى للوباء إلى الأذهان.

بدورها، وضعت المملكة المتحدة قواعد جديدة، حيث طالبت بضرورة تقديم اختبارات PCR إلزامية لجميع الركاب القادمين وقالت إنه يجب عليهم عزل أنفسهم حتى ظهور نتيجة سلبية للفيروس. فيما أغلقت إسرائيل مطاراتها أمام جميع الأجانب الوافدين لمدة 14 يوماً، بينما قالت الفلبين إن المسافرين من الدول الأوروبية بما في ذلك سويسرا وهولندا لن يتم الترحيب بهم لعدة أسابيع.

وشددت إسبانيا وسويسرا على وصول الوافدين من بريطانيا، التي سرعان ما انقلبت عودة سفرهم إلى الوراء. وقالت شركة النقل البريطانية منخفضة الكلفة EasyJet Plc يوم الأحد إن جدول رحلاتها يعمل كالمعتاد، «لكننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب».

وتواجه شركات الطيران الان عودة الى حالة عدم اليقين بشأن تغيير القواعد وتطورات الصحة العامة التي وضعت خطط العملاء في حالة من الفوضى وقوضت الطلب في وقت سابق من الوباء.

