أصفهاني: الذهب الملاذ الآمن مع تصاعد الأزمات الاقتصادية والصحية

مال وأعمال

قال مدير وصاحب محال مجوهرات لؤلؤة المباركية محمد اصفهاني مع تصاعد الازمات الاقتصادية والصحية وخاصة مع ظهور المتحور الجديد اصبح الذهب هو الملاذ الآمن في وقتنا الحاضر حيث حاز على إقبال الكثيرين لشراء الذهب في الآونة الأخيرة.

واضاف اصفهاني في تصريح خاص بـ «النهار»: قامت بعض محال الذهب والمجوهرات بتطوير عملها وتوفير خدمة التوصيل للزبائن وتعتبر مجوهرات لؤلؤة المباركية احد المحال التي قامت بتوفير تطبيق خاص لها حيث يحتوي التطبيق على جميع منتجات المحل بشكل منظم وأنيق كما قاموا بتوفير خدمة تغليف الهدايا وطباعة الكرت بشكل احترافي حيث حاز على إعجاب الكثيرين من المتابعين وإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشار اصفهاني الى ان الذهب يعتبر معدناً طرياً بنوعه ولكي يستخدم في المشغولات الذهبية يتم خلطة بنسب معينة من المعادن الأخرى ومن هنا تم تقسيم الذهب حسب النقاوة والمعروفة حاليا بالعيار.

واضاف أصفهاني ان هناك 4 عيارات أساسية للذهب ( 24/22/21/18) وكلما زاد عيار الذهب زادت نقاوته وهي :-

? عيار 24: يعتبر عيار 24 أكثر العيارات نقاوة ويرمز له بالرمز 999.9 حيث تكون نسبة نقاوته 99.99% ويصنع من السبائك ويفضله أغلب المستشمرين.

? عيار 22: يرمز لهذا العيار بالرمز 916.6 حيث يحتوي على 91.66% من الذهب و8.34% من معادن أخرى (غالبا النحاس) لزيادة صلابة الذهب وتشكيله.

? عيار 21: يعتبر أكثر العيارات شيوعا ورغبةً في دولة الكويت ويرمز له بالرمز 875 حيث يحتوي على 87.5% من الذهب و12.5% من معادن أخرى (غالبا النحاس) لزيادة صلابة الذهب وتشكيله.

? عيار 18: يرمز لهذا العيار بالرمز 750 حيث يحتوي على 75% من الذهب و25% من معادن أخرى (غالبا النحاس) لزيادة صلابة الذهب ويعتبر أكثر أنواع العيارات صلابة ويستخدم هذا النوع في الالماس والاحجار بسبب صلابته.

واختتم أصفهاني تصريحه بان الاسعار بالتطبيق تتغير مع سعر الذهب فاذا هبط الذهب تلقائيا تهبط الاسعار وهكذا.

