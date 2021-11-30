«حماية المنافسة» وقَّع مذكرة تفاهم مع «المحامين»

مال وأعمال

وقع جهاز حماية المنافسة وجمعية المحامين الكويتية مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب والتطوير والدراسات القانونية وإصدار النشرات والدوريات المتخصصة وذلك دعما لأواصر التعاون في المجال القانوني لتطوير تبادل الثقافات والإمكانات والخبرات المتبادلة لخدمة الأسواق المحلية ورفع كفاءة الموارد البشرية للعاملين في الإدارات المختلفة في الجهاز.

ووقع المذكرة رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د. راشد العجمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين المحامي شريان الشريان، وبحضور المدير التنفيذي للجهاز بدرجة وكيل وزارة د.عبدالله العويصي، ونائب رئيس مجلس الإدارة المحامي عدنان أبل، ونائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية المحامي عبدالرحمن الطاحوس، ونائب رئيس شؤون المهنة المحامي مشاري البهيليس، بالإضافة الى امين سر الجمعية المحامي خالد السويفان وفهد العذاب رئيس مركز شؤون المهنة ومشعل الهاجري رئيس مركز البروتوكولات ومستشار الجهاز نواف العسكر. وقال جهاز حماية المنافسة في تصريح له على هامش توقيع المذكرة، إن الاتفاقية تنص على تعاون الطرفين في عقد برامج تدريبية في المجالات القانونية والاقتصادية المتخصصة، وتدريب موظفي الجهاز في المجال القانوني والمجالات ذات العلاقة لمدهم بالخبرات الأولية اللازمة لاندماجهم في سوق العمل ورفع الكفاءة الانتاجية لهم.

وتتضمن المذكرة أيضا عقد الندوات أو المؤتمرات المشتركة بالإضافة إلى الاستشارات والدراسات المتخصصة، وكذلك تبادل الإصدارات القانونية المتخصصة. وقد تم اختيار جمعية المحامين الكويتية لاعتبارها منارة الاهتمام القانوني، وتتولى دعم الخدمات القانونية والاقتصادية لجميع فئات المجتمع والمهتمين بالمنافسة. وتهدف المذكرة، لتنمية وتطوير ثقافة الوعي القانوني الاقتصادي لأعضاء الطرفين ولجميع العاملين بجهاز حماية المنافسة من خلال الخبراء المتخصصين وتحت الإشراف المشترك للطرفين.

