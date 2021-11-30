المعدن الأصفر على مشارف 1800 دولار

مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب بعد أن دعمت المخاوف بشأن تأثير سلالة أوميكرون من فيروس كورونا التي من المحتمل أن تكون مقاومة للقاحات جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 %، إلى 1793.72 دولاراً للأوقية (الأونصة) وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 %، عند التسوية إلى 1793.2 دولاراً.

وزاد الطلب الفعلي على الذهب في المحاور الآسيوية الرئيسية الأسبوع الماضي بمساعدة تراجع الأسعار مع استعداد المتعاملين في الهند لطفرة محتملة في الشراء مع ازدياد وتيرة موسم الزواج. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 %، إلى 23.38 دولاراً للأوقية.

وارتفع البلاتين 2.3 في المئة إلى 976.01 دولاراً كما ارتفع البلاديوم 2.7 %، إلى 1794.69 دولاراً.

