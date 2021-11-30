loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

المعدن الأصفر على مشارف 1800 دولار


ارتفعت أسعار الذهب بعد أن دعمت المخاوف بشأن تأثير سلالة أوميكرون من فيروس كورونا التي من المحتمل أن تكون مقاومة للقاحات جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 %، إلى 1793.72 دولاراً للأوقية (الأونصة) وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 %، عند التسوية إلى 1793.2 دولاراً.
وزاد الطلب الفعلي على الذهب في المحاور الآسيوية الرئيسية الأسبوع الماضي بمساعدة تراجع الأسعار مع استعداد المتعاملين في الهند لطفرة محتملة في الشراء مع ازدياد وتيرة موسم الزواج. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 %، إلى 23.38 دولاراً للأوقية.
وارتفع البلاتين 2.3 في المئة إلى 976.01 دولاراً كما ارتفع البلاديوم 2.7 %، إلى 1794.69 دولاراً.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة