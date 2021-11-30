النفط يتماسك نسبياً.. وسط مخاوف من المتحور

النفط و الغاز

ارتفعت أسعار النفط معوضة بعض الخسائر بعد انخفاضها نحو 10 دولارات للبرميل وذلك في الوقت الذي بحث فيه المستثمرون عن صفقات لكنهم ظلوا حذرين مع التركيز على سلالة فيروس كورونا أوميكرون ومفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس برنت 3.17 دولارات أو 4.4% إلى 75.89 دولاراً للبرميل، بعد هبوطها 9.50 دولارات.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.27 دولار أو 4.9% إلى 71.41 دولاراً للبرميل، بعد أن هبط 10.24 دولارات في الجلسة السابقة.

وانهارت أسعار النفط مع الأسواق المالية الأخرى أكثر من 10%، في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أبريل 2020 بعد أن أثارت السلالة الجديدة مخاوف المستثمرين وزادت من المخاوف من إمكانية تزايد فائض المعروض في الربع الأول.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية «كانت هناك عمليات شراء تصحيحية على أساس أن سوق النفط قد بلغت ذروة البيع الأسبوع الماضي وتكهنات بأن أوبك + قد تتخذ إجراء ضد أوميكرون، مما قد يخفض الإنتاج».

وأضاف «كل الأنظار ستركز على كيفية تأثير أوميكرون على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود وتحرك أوبك + والمحادثات النووية الإيرانية هذا الأسبوع».

