«أوبك» أرجأت اجتماعاً فنياً لاستعراض مسار السوق

النفط و الغاز

نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن وفود لبعض الدول الأعضاء في أوبك قولهم إن المنظمة ستؤجل اجتماعين فنيين كان من المقرر عقدهما هذا الأسبوع لإعطاء اللجان المزيد من الوقت لتقييم أثر انتشار سلالة كوفيد الجديدة (أوميكرون).

وأضافت أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستؤجل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة ليوم الأربعاء أما لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم ممثلين عن أوبك+ الأوسع نطاقا لمنتجي النفط، فسوف تجتمع الخميس.

وتوقع خبير النفط الدكتور فهد بن جمعة، حدوث فائض في إنتاج النفط خلال المرحلة المقبلة، مع مخاوف تحورات الفيروس، وبالتالي سيكون من الأفضل العمل على استعادة توازن السوق.

وقال بن جمعة في مقابلة مع «العربية» إن المبالغة الكبيرة في تأثير المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا المستجد، تزامن مع عوامل عدة أثرت على أسعار النفط.

وتوقعت مصادر لوكالة بلومبرغ، أن مجموعة أوبك+ تميل وبشكل متزايد إلى التخلي عن خططها لزيادة الإنتاج في يناير، خصوصا بعد أن تجاوزت خسائر نايمكس 13% يوم الجمعة.

وبحسب الوكالة، فإن أوبك+ بدأت تدرس التخلي عن خططها للاستمرار بزيادة الإنتاج مطلع العام المقبل، بعد إعلان الولايات المتحدة ودول أخرى منها الصين عن السحب من احتياطياتها الاستراتيجية، وأن التوجه نحو هذا الرأي أصبح أقوى مع تداعيات متحور «أوميكرون».

وكان من المقرر أن تقوم أوبك+ بإضافة 400 ألف برميل يومياً خلال يناير المقبل، وذلك ضمن الجدول الشهري لزيادة الإمدادات.

