وزير الطاقة السعودي: لسنا قلقين بشأن «أوميكرون كورونا»

النفط و الغاز

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في تصريحات صحافية بعد حفل إطلاق عمليات تطوير حقل الجافورة، أن تأجيل الاجتماعات الفنية لأوبك بلس جاء لتأمين مزيد من الوقت لدراسة أثر المتحور أوميكرون على الأسواق. وعبر وزير الطاقة السعودي عن عدم القلق بشأن متحور «أوميكرون»، موضحاً أنه كرئيس لمجموعة أوبك+ بالتشاور مع الرئيس المشارك فقد تقرر نقل الاجتماعات الفنية إلى مساء الأربعاء، ونقل اجتماع اللجنة الوزارية إلى الخميس لكسب الوقت لمراجعة الأمور. وأشار إلى ما ورد من منظمة الصحة العالمية، من التحذير من المبالغات، معبرا عن اعتقاده بأن التأجيل ولو لمرحلة محدودة، سيعطي فرصة لمزيد من التدارس بطريقة أفضل.

ورفض الأمير عبد العزيز بن سلمان، التعليق على خطط أوبك+ قبل اجتماعها الأسبوع الحالي.

وتأتي تصريحات وزير الطاقة السعودي متماشية مع ما نُقل عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله أمس الاثنين إن روسيا لا ترى ثمة ضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن سوق النفط بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورنا مهونا من فرص أن تغير مجموعة أوبك+ سياسات الإنتاج هذا الأسبوع.

وعقدت المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها اجتماعات عبر الإنترنت هذا الأسبوع لتحديد سياسة الإنتاج. وقالت مصادر إن أوبك+ تراقب التطورات المتعلقة بالسلالة الجديدة أوميكرون، ويشعر البعض بالقلق من أن يضعف تأثيرها الطلب على النفط. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نوفاك قوله «يتعين علينا أن نراقب الوضع عن كثب. لا حاجة لاتخاذ قرارات متسرعة». وأكد متحدث باسمه هذه التصريحات. وقاومت أوبك+ دعوات أميركية لضخ المزيد من النفط للحد من ارتفاع الأسعار واستمرت في التراجع تدريجيا عن خفض قياسي في الانتاج العام الماضي عن طريق إضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس.

