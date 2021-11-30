الصالح: استغلال خبرات منتسبي «النفط» لتحقيق المنفعة العامة

النفط و الغاز

وافقت الجمعية العمومية لجمعية التنمية النفطية على جميع بنود جدول الاعمال وابرزها الموافقة على تقرير مراقب الحسابات لعام 2019 و2020 والميزانية المقترحة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية النفطية رياض الصالح أن الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية لتعزيز أنشطة الجمعية، إنما تعكس التعاون المشترك بين الأعضاء ومجلس الإدارة، وشركات القطاع النفطي ومؤسسة البترول الكويتية، ووزارات الدولة المختصة، مثل وزارة الشؤون ووزارة التخطيط.

واضاف الصالح خلال كلمته في اجتماع عمومية الجمعية التي عقدت امس ان الجهود التي تبذل من أجل تحقيق كل الأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية، والتي من أبرزها المحافظة على الامتيازات والحقوق للعاملين بالقطاع النفطي، وأهمها حقوق المتقاعدين قبل عام 2010. وهي قضية سنكثف جهودنا فيها في قادم الأيام.

وأوضح، أن تحقيق المنافع العامة لنشر القيم في المجتمع الصناعي النفطي والمساهمة والارتقاء بالأداء في المجتمع، تأتي من خلال تضافر الجهود والابتكار والإبداع لدفع مجالات العمل قدما والمحافظة على استقلالية القطاع النفطي من التدخلات السياسية وتداخل المصالح، ومن أجل توفير فرص أكبر للعاملين بالقطاع النفطي.

واشار الى أن أعضاء الجمعية جميعاً، كانوا دائماً يسعون للتواصل مع أجيال العاملين في القطاع النفطي وحسن استغلال خبراتهم المتراكمة وتفعيل دورهم المجتمعي. وكان أحد أهدافنا الأساسية أيضاً زيادة الوعي بين المواطنين بشؤون النفط.

ولفت الصالح إلى أنه تم تأسيس كيان الجمعية واللجان العاملة وتفعيل منصات التواصل الاجتماعي على الرغم من صعوبة الوضع خلال فترة جائحة كورونا، موضحاً بأنه تم عقد عدد كبير من الاجتماعات وبلغ عدد الأعضاء العاملين أكثر من 140 عضواً تابعاً للجمعية. ونأمل بأن يتم التحاق أعداد أخرى في الجمعية. ومن هنا نوجه دعوة مخلصة للجميع الالتحاق في عضويتها، فالعبرة بالعمل الجماعي ولصالح الكويت والجميع.

وبعد استعراض ومناقشة التقريرين المالي والإداري والموافقه عليهما بدأت عملية انتخاب مجلس إدارة جديد لعام 2021 ولفترة جديده قادمه بحضور ممثلي وزارة الشؤون وقد فاز بالانتخابات رياض الصالح (عضواً) وسليمان الصومالي (عضواً) ونهاد الفريح (عضواً) وهشام النوري (عضواً) وفاضل العلي (عضواً) وحنان الرفاعي (عضواً) ودكتوره فاطمه حجي عبدلي (عضواً) وعلي مراد (احتياط أول ) وصالح العنزي ( احتياط ثان).

