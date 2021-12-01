رونالدو: رئيس فرانس فوتبول كاذب

دوليه

غاب النجم كريستيانو رونالدو عن حفل جائزة الكرة الذهبية الذي أقيم أول من أمس في العاصمة الفرنسية باريس، ولكنه لم يغب عن المشهد، إذ إنه وجه رسالة نارية عبر حسابه على «إنستغرام» ضد منظمي هذه الجائزة ممثلين في باسكال فيريه رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول، وهاجم رونالدو الحاصل على هذه الجائزة 5 مرات رئيس تحرير المجلة الذي اتهم النجم البرتغالي بأنه لايفكر إلا في تخطي ليونيل ميسي في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية.

ورد رونالدو عليه قائلاً: إنه كاذب وأقحم اسمي من أجل الدعاية لمجلته وللجائزة.. من غير المقبول أن يتحدث المسؤولون عن هذه الجائزة على هذا النحو ويكذبون هكذا. وتابع رونالدو الذي يتواصل معه 371 مليون شخص على إنستغرام، قائلاً: إنه عدم احترام لشخص (يقصد نفسه ) لطالما احترم المجلة وكرتها الذهبية. وقال رونالدو: رئيس تحريرالمجلة لم يكذب مرة واحدة، وإنما كذب أيضاً عندما برر غيابي عن الحفل، بأنني في عزل صحي مزعوم بإنكلترا، وهذا غير حقيقي. وفي المقابل هنأ رونالدو في رسالته الفائزين، وقال إنه يفعل ذلك دائماً وبمنتهى الروح الرياضية التي يتحلى بها على امتداد مسيرته كلاعب، وقال: إنني أفعل ذلك دائماً لأنني لم أكن أبداً ضد أحد.. إنني أفوز دائماً من أجل نفسي والأندية التي ألعب لها، ومن أجل أولئك الذين يحبونني، ولا أفوز ضد أحد.

