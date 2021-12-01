ليفربول وإيفرتون في دربي «ميرسيسايد»

دوليه

حلّ ليفربول ضيفاً على إيفرتون في دربي «ميرسيسايد» اليوم، ضمن منافسات المرحلة 14 من الدوري الإنكليزي، في سعيه لمتابعة مسلسل انتصاراته وتضييق الخناق على المتصدر تشلسي ووصيفه مانشستر سيتي.

ويخوض ليفربول الثالث مع 28 نقطة مباراة اليوم متسلحاً بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، منها اثنان في الدوري على ملعبه «أنفيلد» برباعية على أرسنال في المرحلة 12 وساوثمبتون السبت، تخللهما الفوز على بورتو البرتغالي 2-0 في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد ضمان بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي.

وتحدّث مدرب الفريق الألماني يورغن كلوب قبل المواجهة المنتظرة على ملعب «غوديسون بارك» عن مخاوفه بشأن حدة المباريات وتأثيرها السلبي على لاعبيه، وتحديداً على المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والبرتغالي ديوغو جوتا العائدين إلى الملاعب بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وغاب فان دايك عن معظم فترات الموسم الماضي بعد تعرضه لإصابة خطيرة أمام إيفرتون بالذات في دربي العام الماضي في أكتوبر 2020 عقب احتكاك مع الحارس الدولي جوردان بيكفورد. وقال المدرب الألماني لقناة سكاي سبورتس: هو دائماً «الدربي» مباراة مختلفة، لذا عادة لا أحب حدة هذه المباراة، الأمر كثير عليّ، مضيفاً: أحب كرة القدم البدنية، وليس لديّ أي مشكلة مع ذلك. نلعب بهذه الطريقة، وباقي الأندية تلعب بهذا الأسلوب أيضاً، ولكن غالباً ما يضع الكثير من الناس الآمال على هذه المباراة. لا يمكنني القول أنها مباراتي المفضلة للعام لكي أكون صريحاً، لهذا السبب.

ويحلّ تشلسي ضيفاً على واتفورد، وسيتي حامل اللقب والذي يتأخر بفارق نقطة على أستون فيلا في مباراتين سهلتين نسبياً للمتصدر ووصيفه اليوم أيضاً.

