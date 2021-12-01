سحب قرعة كأس العالم للأندية

دوليه

سحبت أول من أمس في مدينة زيوريخ السويسرية قرعة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021» والتي أسفرت عن مواجهات قوية أبرزها لقاء الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي والهلال السعودي مع الفائز من الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزلندي.

وستبدأ البطولة بمواجهة الجزيرة الإماراتي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور الأول، بينما سيلتقي الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي في الدور الثاني من المنافسات العالمية.

وسيشهد الدور الثاني أيضاً مواجهة الهلال السعودي مع الفائز من الجزيرة وأوكلاند.

وفي الدور نصف النهائي سيلتقي بالميراس البرازيلي مع الفائز من الأهلي ومونتيري فيما سيصطدم تشلسي الإنكليزي مع الفائز من المباراة الثالثة في البطولة والتي ستقام بين الهلال والفائز من الجزيرة وأوكلاند. وستنطلق البطولة في الثالث من فبراير عام 2022 وتختتم في الثاني عشر من الشهر ذاته.

وضمنت المشاركة في البطولة أندية الجزيرة بطل الدوري الإماراتي موسم 2020/2021 وأوكلاند النيوزلندي الذي رُشح من قبل اتحاد أوقيانوسيا وبالميراس بطل كأس الليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية وتشلسي بطل دوري أبطال أوروبا والأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والهلال بطل دوري أبطال آسيا إضافة إلى مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف.

