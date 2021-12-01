تفرغ الموظفين غير تفرغ الطلبة

محلية

قرأنا خبراً عن عزم هيئة الرياضة تقديم مشروع جديد للتفرغ الرياضي لمساعدة اللاعبين على الارتقاء بمستوياتهم بنظام تفرغ موسمي «بمعنى ان يتفرغ الرياضي لمده تقارب عدد اشهر الموسم الرياضي». ولكنهم لم يوضحوا هل ذلك مع فترة الاعداد قبل الموسم؟ هذا الامر بالتأكيد سيرفع من مستوى اللاعب اذا ما بدأت الاندية والفرق الرياضية في تعديل اسلوب تدريبها من مستوى لاعب هاو الى مستوى لاعب نصف محترف (لا يحدث الا في الكويت) بمعنى ان يتدربوا فترتين في بعض الاحيان. ما اردت توضيحه بهذه المقالة البسيطة نقداً وتوجيهاً في هذا الامر وهو أهمية ان يفصلوا لائحة تفرغ الموظفين عن لائحة تفرغ الطلبة لان هناك فروقات ادارية وفنية وعلمية لا تقبل ان تطبق على الاثنين بنفس المستوى... فالموظف قد يكون من السهل تفريغه لمزاولة الرياضة التنافسية لكنه سيخسر الكثير من الخبرات والمناصب الادارية او الفنية او الهندسية او العسكرية كونه بعيدا عنها ويجب ان يتقبل هذا الوضع لانه في الواقع تحول من مهنة موظف الى لاعب بكل ايجابياتها اذا ما حصل على بطولات ومكافآت او بسلبياتها.... المعروفة عند الخسارة.

اما الطالب فأنت تتكلم عن لاعب ذي سن دراسي ومستوى دراسي ومدة بقاء في الدراسة والاهم من كل ذلك «جودة التعليم». فمتغيرات تفرغ الطالب للرياضة كثيرة تحتاج الى اهتمام خاص فليس من الصواب ان نهتم بأن يلعب ويهمل تعليمه او جودة تعليمه فليس كل لاعب رونالدو او ميسي ليضمن حياته الباقية مما يحصل عليه من احترافه للعبة... فلعلمكم نادي بايرن ميونخ عندما يتبنى لاعبا ناشئا ليضمه لاكاديميته الكروية يهتم بتعليمه وتثقيفه بنفس قدر اهتمامه بإمكاناته الكروية تحسبا لفشله بالكرة فيكون لديه ما يعوضه مستقبلا ليصبح عالما او طبيبا او مهندسا وليس لاعبا سابقا فاشلا علميا لانه تفرغ للرياضة فقط. وعند قراءة مواد القانون (1987 مادة 20) التي تتكلم عن تفرغ اللاعب لم ينس المشرع أن يذكر اهمية ان يكون هناك تنسيق بين الاجهزة الرياضية والتربوية لوضع نظام يحافظ على مستقبل اللاعب رياضيا وعلميا لمن سيتفرغ للعب لكي لا يخسر اللاعب الاثنين مستقبلا وليس كما يفسرها البعض أن القانون اعطى المتفرغ الحق في ان يلعب ويتدرب من غير حساب او نظام... فقد تم في الكثير من المرات السابقة جلسات تنسيق فيما بين جامعة الكويت والتعليم التطبيقي للتعامل مع كل حالة لان التخصصات العلمية تختلف من حيث طريقة التدريس من مقرر لآخر. فهل سنقبل لاعبا يتفرغ سنويا ونعطيه شهادة بتقدير امتياز او جيد جدا او حتى مقبول وهو لم يجلس على كرسي الفصل الدراسي (وهذا معناه كبير في علم تفسير قوانين او لوائح العملية التعليمية) وللموضوع تكملة... والله من وراء القصد.

