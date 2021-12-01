الكويت ابتعد في صدارة «اليد»

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خطا الكويت خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب دوري كرة اليد بفوزه الكبير على القادسية الوصيف 32-23 أول من أمس ضمن الجولة الحادية عشرة من البطولة والتي شهدت أيضا تعادل مثير بين الفحيحيل وكاظمة 31-31.

وبهذا الفوز رفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة من 11 انتصاراً دون أي هزيمة، فيما بقي القادسية على رصيده السابق 14 نقطة في المركز الثاني، وارتفع رصيد كاظمة إلى 11 نقطة والفحيحيل إلى 10 نقاط. وبات الأبيض قاب قوسين من الحفاظ على لقبه رغم ان البطولة ما زالت في منتصفها إذ تبقت 3 جولات من القسم الثاني إلى جانب القسم الثالث باكمله، إلا أن الكويت يغرد وحيداً في الصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه القادسية وهو ما يؤكد أن فريق المدرب الوطني هيثم الرشيدي في طريقه نحو إحراز البطولة للمرة الثامنة على التوالي بعد أن هيمن عليها في المواسم السبعة الماضية.

وأثبت الأبيض في هذا الموسم ومن خلال تدعيم الفريق بصفقات مميزة مثل التعاقد مع المحترفين الكوبي ميغيل هرنانديز، والقطري من أصل كوبي فرانكيس مارزو إلى جانب اللاعب المميز محمد عامر المصاب حالياً، انه قادر على مواصلة هيمنته على البطولات المحلية. وعلاوة على وجود المحترفين المميزين فأن صفوف الفريق تزخر بالنجوم والعناصر الشابة الذين أكدوا جدارتهم من خلال تحقيق الانتصار تلو الآخر بكل استحقاق ودون صعوبات حقيقية. في المقابل عجزت أغلب الفرق هذا الموسم عن مجاراة الكويت لغاية الآن الامر الذي يتطلب وقفة جادة من المسؤولين عنها لاعادة المنافسة الجدية على ألقاب البطولات. وجاء لقاء الكويت والقادسية قوياً في بدايته إذ وقف الأصفر نداً أمام غريمه وتمكن من مجاراته طوال الشوط الأول الذي انتهى بفارق هدفين للكويت 14-12. إلا أن الأبيض تمكن من تشديد قبضته على اللقاء في الشوط الثاني الذي تراجع فيه مستوى القادسية وغلب التوتر على أداء لاعبيه ما مكن الكويت من الفوز دون صعوبة 32-23. وفي اللقاء الثاني ارتضى الفحيحيل وكاظمة نتيجة التعادل ليتقاسما نقطتي اللقاء بعد أداء متقارب من الطرفين.

