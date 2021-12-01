فوز القادسية والكويت وكاظمة في «الطائرة»

محلية

عزز القادسية صدارته للدوري الممتاز للكرة الطائرة بتغلبه على برقان 3-0 (29-27، 25-23، 25-15) في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة السادسة من البطولة والتي شهدت انتصارا شاقا للكويت على الجهراء 3-2 (25-22، 18-25، 30-28، 26-28، 15-9)، فيما فاز كاظمة على التضامن 3-0 (25-23، 27-25، 25-12).

ورفع القادسية عدد انتصاراته إلى 5 دون هزيمة في المركز الأول برصيد 12 نقطة، يأتي بعده كاظمة 4 انتصارات وهزيمة بـ 13 نقطة، ثم الكويت 4 انتصارات وهزيمة أيضا بـ 12 نقطة، ثم برقان انتصارين و3 هزائم بـ 6 نقاط، والجهراء انتصار و4 هزائم وله 5 نقاط، ثم العربي 3 نقاط من انتصار و4 هزائم وأخيراً التضامن 3 نقاط من انتصار و5 هزائم.

ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر، وينص النظام الجديد أيضاً على أن المتصدر من يحقق أكبر عدد من الانتصارات بغض النظر عن النقاط المحققة، فيما يتم اللجوء إلى النقاط في حال تساوى فريقان في عدد الانتصارات.

وقدم القادسية أداء قوياً أمام برقان العنيد وتمكن من تحقيق الفوز بثلاثة أشواط نظيفة رغم المستوى المميز لخصمه ليؤكد الأصفر رغبته في المحافظة على لقب البطولة للعام الثاني على التوالي. وفي المباراة الثانية وجد الكويت صعوبة بالغة في تجاوز الجهراء بعد أن قدم الفريقان مستوى متقاربا حيث تبادلا التقدم في الأشواط الاربعة الأولى قبل أن يحسم الأبيض الشوط الفاصل بفضل خبرة لاعبيه. وفي المباراة الثالثة لم يكن انتصار البرتقالي على التضامن سهلاً ايضاً رغم انه تحقق بثلاثة أشواط نظيفة إذ قدم التضامن أداء مميزا في الشوطين الأول والثاني وخسرهما بصعوبة قبل أن يستسلم في الثالث.

