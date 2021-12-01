إستراتيجية جديدة ملهمة لبطولات الأندية الآسيوية تنطلق 2023

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تستعد بطولات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لدخول حقبة جديدة، وذلك من خلال التعديل على القاعدة الحالية في عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق، حيث إن القاعدة الحالية تنص على السماح لكل فريق بإشراك بحد أعلى 4 لاعبين أجانب (ثلاثة من أي جنسية، ولاعب آسيوي) في كل مباراة، وينتظر أن تشهد هذه القاعدة تعديلاً عبر نظام مركب حديث.

وحظيت المقترحات الجديدة لصيغة عدد اللاعبين الأجانب (4+2 أو 5+1 أو 5+2) بدعم واسع من قبل لجنة المسابقات واللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي، ومن المرجح أن يتم إصدار قرار بهذا الشأن مطلع عام 2022 بحيث يبدأ التطبيق اعتباراً من عام 2023. وكان الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قال خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد بتاريخ 21 نوفمبر الماضي: «أنا سعيد بملاحظة أن مسابقات الاتحاد واصلت النمو، وسوف يكون هنالك تغييرات على قواعد اللاعبين الأجانب، وكذلك روزنامة المسابقات، هذه كلها ستكون جزءاً من استراتيجية الارتقاء بمستوى لاعبينا وأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية على الصعيد العالمي».

وضمن رؤية الاتحاد الآسيوي لتأكيد مكانة كرة القدم كرياضة أولى في قارة آسيا، فقد شهد دوري أبطال آسيا بالفعل توسيع قاعدة المشاركة ليرتفع عدد الأندية المشاركة فيها من 32 إلى 40 نادياً هذا العام.

وأثمر رفع عدد الأندية المشاركة، عن توسيع قاعدة تمثيل مختلف أرجاء القارة، وبالتالي فقد ارتفع مستوى المنافسة قبل أن يتوج نادي الهلال السعودي باللقب الرابع في تاريخ البطولة وسط حضور جماهيري كبير على ستاد الملك فهد في الرياض.

وكخطوة أولى، صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي على توصية لجنة المسابقات باستبعاد سقف 3+1 لعدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في القائمة الأولية لكل فريق خلال نسخة عام 2022، مما يهيء المجال أمام تسجيل أي عدد من اللاعبين الأجانب في كل فريق بالاستناد إلى تعليمات تسجيل اللاعبين في الدوري المحلي، وكذلك تم رفع عدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم في القائمة الأولية لكل فريق من 30 إلى 35 لاعباً.

وكانت قاعدة 3+1 قد استحدثت عام 2009 وأثبتت فعاليتها من خلال منح اللاعبين الأسيويين المزيد من الفرص للعب مع أندية الدول الأخرى في قارة آسيا، ولكن مع التطور الكبير الذي حققته اللعبة في قارة آسيا خلال السنوات الأخيرة، فقد شعرت لجان الاتحاد بالحاجة لمراجعة هذه القاعدة من أجل تحقيق المزيد من التطوير على مستوى الأندية.

وبغض النظر عن النظام الجديد الذي سيتم اعتماده، فإن جماهير كرة القدم في قارة آسيا سوف تحظى بمتابعة روزنامة مسابقات أكثر تنافسية وتوازناً وإثارة على صعيد الأندية.

التعديل الآخر المرتقب على صعيد مسابقات الأندية، سيكون الانتقال من النظام الحالي الذي يجري من فصل الربيع وحتى الخريف، إلى نظام اللعب من فصل الخريف إلى الربيع.

وكانت فكرة اعتماد روزنامة اللعب من فصل الخريف وحتى الربيع واصلت الصعود تدريجياً، إذ قام الاتحاد الآسيوي بعمل مراجعة دورية لهذا الأمر بناء على طلب الاتحادات الوطنية الأعضاء، والآن بعد إجراء دراسة تقييم شاملة بالتعاون مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، فإن إعادة جدولة الموسم سيكون جزءاً من المبادرات التي سيتم تقديمها مطلع عام 2022 ليتم تطبيقها اعتباراً من عام 2023.

وقد شهدت بطولة دوري أبطال آسيا تطورات كبيرة على مر السنين، بشكل ظهر من خلال ارتقاء مكانتها كإحدى أهم بطولات الأندية في العالم، وذلك عبر علامة مميزة.

وتحظى البطولة الأهم على مستوى الأندية في قارة آسيا باهتمام جماهيري كبير، وبشكل يظهر عبر النجاحات المتواصلة التي تحققها والارتفاع الكبير في أرقام المتابعة وبالتالي ارتفاع فرص التسويق المرتبطة بها.

وأوضحت دراسة التقييم الشاملة وجود عدة فوائد من تغيير موعد الروزنامة السنوية لتكون من فصل الخريف إلى الربيع، من بينها التناغم بشكل أفضل مع نوافذ انتقالات اللاعبين وتحسين فرص الأندية الآسيوية بالتعاقد مع أفضل اللاعبين والمدرب بشكل متناغم مع مواسم بطولات الدوري في العالم، وكذلك توزيع مباريات الأندية بشكل متساوٍ على مدار العام من أجل المحافظة على التوازن مع مباريات المنتخبات الوطنية، وتعزيز انتشار مباريات دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي من ناحية الحضور التلفزيوني والاهتمام الإعلامي، مع الأخذ بعين الاعتبار روزنامة مسابقات الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبطولات الدوري الأوروبية.

