تفوّق نادي سلوى الصباح في «قوى السيدات»

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شهد اليوم الأول من البطولة التنشيطية الأولى لألعاب القوى للسيدات المقامة على مضمار نادي كاظمة، منافسات قوية بمختلف المسابقات، إذ تصدر نادي سلوى الصباح المشهد في اليوم الأول، وذلك بعدما جمع 87 نقطة، وجاء نادي الفتاة بالمركز الثاني بـ 81 نقطة، فيما حل الكويت بالمركز الثالث حاصدا 47 نقطة، والساحل رابعا بـ 12 نقطة، وحل نادي فتيات العيون بالمركز الخامس بـ 4 نقاط فقط. وجمع نادي سلوى الصباح 3 ميداليات ذهبية، وأربع فضيات، وبرونزيتين، فيما حصدت لاعبات نادي الفتاة 8 ميداليات (3 ذهبيات، و3 فضيات، وواحدة برونزية)، وفاز الكويت بميداليتين ذهبية وبرونزية، فيما حصد الساحل برونزيتين فقط. وتوجت عداءة نادي سلوى الصباح مضاوي الشمري بالميدالية الذهبية في منافسات سباق 100 متر عدو، وحلت ثانية شيخة القطان (سلوى الصباح)، فيما جاءت أمينة المرحوم من نادي الفتاة بالمركز الثالث، وتمكنت لطيفة حسين (الكويت) من الفوز بالمركز الأول في سباق 400 م عدو، وحصد نادي سلوى الصباح المركزين الثاني والثالث بواسطة ديما إبراهيم وفجر بدر تواليا. وأحرزت دانة الزنكي من نادي سلوى الصباح المركز الأول في سباق 800 متر عدو، وحلت هيا التواجر من نادي الفتاة بالمركز الثاني، فيما حصدت عداءة نادي الساحل بدور البحر المركز الثالث، وفي مسابقة الوثب الطويل فاز نادي الفتاة بالمركزين الأولى والثاني بواسطة مريم مال الله، وروعة السعيد تواليا، فيما ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية للاعبة نادي سلوى الصباح، سلسبيل السيار.وفي مسابقة الجري لمسافة 3000 متر أحرزت الميدالية الذهبية أمل الرومي (الفتاة)، ونالت لولوه العسكر (الفتاة) الميدالية الفضية، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب نوره عادل (الساحل)، وفي منافسات رمي القرص حصدت لاعبتي نادي سلوى الصباح دانة العازمي وعايشة الخضر المركزين الأول والثاني تواليا، فيما فازت سارة المزين (الفتاة) بالمركز الثالث، وتمكنت لاعبة نادي الفتاة شهد السعد من إحراز الميدالية الذهبية في منافسات الوثب الطويل، وحلت دلال مرزوق (سلوى الصباح) بالمركز الثاني، وذهب المركز الثالث إلى جوان يعقوب (الكويت ).