استعدادات مكثفة لكأس علي الصباح للرماية

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يشهد مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية حضوراً كثيفاً للرماة والراميات للتدريب استعداداً لخوض منافسات كأس المغفور له الشيخ علي الصباح السنوية للرماية التي تقام خلال الفترة من 2 الى 4 ديسمبر الحالي. ويشارك في المسابقات بجانب رماة المنتخب الوطني نخبة كبيرة من رماة وراميات النادي إضافة إلى مشاركة الاتحاد الرياضي للحرس الوطني في الرمايات الأولمبية (سكيت وتراب) للرجال والسيدات والناشئين. وقدم أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي شكره لأسرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي صباح السالم « طيب الله ثراه» لمشاركتهم نادي الرماية بفعاليات هذه الكأس الغالية وحرصهم الدائم على تشجيع أبنائهم رماة الكويت الأبطال وحثهم على مواصلة الإنجازات، كما نوه بأهمية البطولة التي يحرص نادي الرماية على تنظيمها سنوياً، استذكارا لذكرى الراحل الشيخ علي الصباح العطرة ومواقفه البطولية المشرفة وحتى ينهل أبطال الكويت من شجاعته. كما ذكر العصيمي بأن اللجنة المنظمة للبطولة عقدت الكثير من الاجتماعات مع اللجان المختلفة من أجل التأكيد على إنهاء جميع الاستعدادات وتوفير جميع المستلزمات لانطلاقة متميزة للبطولة التي تديرها نخبة من الحكام الكويتيين الدوليين الذين يمتلكون الخبرة الكافية والشهادات الدولية المتقدمة، كما تم تجهيز وفحص الميادين والأجهزة والمعدات والأدوات لاستقبال هذا الحدث الكبير، حيث تم فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في البطولة اعتبارا من يوم السبت الماضي واستمر التسجيل حتى يوم امس. وأضاف العصيمي أن البطولة تعد محطة إعداد مهمة لرماة وراميات أسلحة الخرطوش قبل انطلاق دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 9 الى 19 يناير المقبل.