انتصار العربي والنصر في «سلة الأولى»

محلية

حقق العربي انتصارا مستحقا على الساحل 85-63 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة والتي شهدت أيضاً فوزاً عريضاً للنصر على الصليبخات 103-81. ورفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب إلى جانب اليرموك صاحب الرصيد ذاته، فيما ارتفع رصيد النصر إلى 6 نقاط في المركز الثالث، يأتي بعده الساحل والصليبخات بـ 5 نقاط، وأخيراً التضامن 4 نقاط. وينص نظام البطولة على اقامة دوري بين الفرق السبعة على أن يتأهل الاول الى الدوري الممتاز مباشرةً فيما ينتظر وصيف بطل «الدرجة الاولى» خامس الدوري الممتاز من أجل خوض ثلاث مباريات والفائز باثنتين يتأهل الى الممتاز في الموسم المقبل. ويشارك منتخب الشباب في البطولة وتعتبر مواجهاته ودية ولا تدخل نتيجتها في حسابات النقاط.