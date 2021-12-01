«المركزي» استضاف ورشة عمل مع «النقدي الخليجي»

مال وأعمال

استضاف بنك الكويت المركزي بالتعاون مع المجلس النقدي الخليجي ورشة عمل عن بعد بعنوان التخلي عن سعر الفائدة المرجعي (LIBOR)، ومراجعة معدلات الفائدة المرجعية (IBORs) خلال الفترة 29-30 نوفمبر 2021، وتهدف الورشة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من خبرات المؤسسات العالمية المختصة في ظل التوجهات العالمية للتخلي المنظم عن مؤشر سعر الفائدة المرجعي.

جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي أفاد فيه أن ورشة العمل هذه تتيح للمشاركين فيها الاستفادة من الخبرات الإقليمية والعالمية حول المستجدات المرتبطة بالتحول عن سعر الفائدة المرجعي ومعدلات الفائدة المحلية، والانتقال إلى معدلات فائدة بديلة وخالية من المخاطر (RFR)، وأثر ذلك التحول على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتناول الورشة كذلك المبادئ العامة والأطر التطبيقية لعملية التحول بما في ذلك الجوانب المالية والقانونية والتشغيلية والمحاسبية، ومناقشة تجارب الدول المشاركة في وضع البدائل وضمان الانتقال السلس، إلى جانب استعراض أبرز التطورات والاتجاهات العالمية في هذا الشأن.

ويُذكر أن الورشة التي عقدها بنك الكويت المركزي افتراضياً، قد شارك فيها كل من المجلس النقدي الخليجي، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون، ومجموعة عمل بنك إنجلترا ((BoE وهيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA)، وهيئة الأسواق المالية الأوروبية (ESMA).

واختتم البيان بتأكيد حرص بنك الكويت المركزي على مواصلة عقد اللقاءات وورش العمل وكل ما من شأنه المساهمة في دعم الاستقرار المالي والاستقرار النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

