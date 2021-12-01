«الدراسات المصرفية» عقد اتفاقية شريك تعليم للمبيعات مع «إدارة الموارد البشرية»

مال وأعمال

صرح المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي بأنه قد تم عقد اتفاقية شريك تعليم دولي للمبيعات أخيراً بين المعهد و جمعية إدارة الموارد البشريةSHRM ، وذلك لتقديم عدد من أحدث الشهادات المهنية في مجال الموارد البشرية التي تهم مزاولي هذه المهنة في جميع أنحاء العالم.

وجمعية إدارة الموارد البشريةSHRM في الولايات المتحدة الاميركية، هي مؤسسة مرخصة دولياً لمنح الاعترافات الدولية لشهادات مهنة الموارد البشرية، وهي جهة رائدة عالمياً في وضع وسن وتشريع قوانين وأصول العمل في قطاع الموارد البشرية، وأيضا هي جهة تعمل على تطوير اختبارات صارمة لقياس كفاءة محترفي ومزاولي مهنة الموارد البشرية من حيث تطبيق السياسات والمبادئ.

ومن أهم الشهادات التي تم الاتفاق على تقديمها هي: دورة الإعداد لشهادة محترف في الموارد البشرية (®SHRM CP ) وشهادة محترف أول الموارد البشرية (® SHRM SCP )، وهما من شهادات الاعتماد العالمي التي تم تصميمها للمصادقة على كفاءة مزاولي المهنة، من مستوى المديرين وأيضا من مستوى المحترفين في الموارد البشرية.

كما نوّه الرفاعي بأنه جار حالياً تقديم هذه الدورة عبر الانترنت في المعهد، وذلك من خلال منصة زووم وبمشاركة عدد من مديري ومسؤولي الموارد البشرية والتدريب والتطوير في البنوك المحلية.

