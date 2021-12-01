«وربة» أبرم اتفاقاً مع «تعاونية كيفان»

مال وأعمال

يواصل بنك وربة دعمه، ومساهماته الفاعلة لحملة « لنكن على دراية»، وهي حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي، واتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق العملاء، وتوعيتهم، فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك، وذلك ضمن التزامه الدائم نحو توعية العملاء وزيادة المعرفة المصرفية حول حقوقهم، وكيفية المحافظة على حساباتهم ومدخراتهم. فقد قام بنك وربة بإبرام اتفاق رعاية مع جمعية كيفان التعاونية، سيتمكن البنك من خلاله من إيصال الرسائل الإعلانية لحملة «لنكن على دراية» عبر منصات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تثقيف متابعي المنصات ورفع وعيهم المالي والمصرفي وحمايتهم من عمليات الاحتيال، اضافة إلى تحقيق الشمول المالي، وكذلك تقديم كل ما يلزم لتوفير خدمات متميزة لشرائح العملاء كافة، وهو ما يمثّل أهدافاً رئيسية لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي.

وفي هذا الصدد قال محمد العليوه مساعد مدير وسائل التواصل الاجتماعي في بنك وربة «يقدم بنك وربة كل سبل الدعم لمبادرات بنك الكويت المركزي وآخرها حملة «لنكن على دراية»، التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع وتعزيز الثقافة الائتمانية والمالية والمصرفية».

وذكر العليوه أن جهود «وربة» في توعية عملائه وجميع أركان المجتمع راسخة، وركيزة أساسية في استراتيجيته، ودائماً ما يستخدم كل قنوات التواصل معهم، لتوعيتهم بضرورة المحافظة على سرية بياناتهم وحساباتهم المالية والشخصية، وعدم تقديمها لأي شخص يدّعي اتصاله من طرف البنك،مضيفاً بأن البنك يتيح جميع منصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعاون مع بنك الكويت المركزي وذلك لتحقيق التوعية المطلوبة للعملاء.

وأكد على أن مبادرات «المركزي» للحفاظ على حقوق العملاء ليست جديدة، وطالما تصب قراراته وإرشاداته للبنوك نحو حماية المجتمع والمحافظة على أمن المعاملات. وذكر أن جائحة كورونا سرّعت من اعتماد العملاء على القنوات الإلكترونية في إتمام معاملاتهم، وهو ما استوجب أن تتضاعف الجهود وتتسارع وتيرتها، وهو ما يؤكد أن إطلاق «المركزي» للمبادرة جاء في الوقت المناسب.

وأفاد بأن البنوك تلتزم بإجراءات تعريف العملاء حول حقوقهم في إطار توجيهات «المركزي» في ذلك الشأن. وحث العليوه العملاء على متابعة حسابات البنوك عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي تحرص على توعية العملاء ومساعدتهم في الحفاظ على حقوقهم وحماية أموالهم وبياناتهم.

من جانبه قال مدير عام جمعية كيفان التعاونية علي الحويل «ان التعاون مع بنك وربة بما يخص الحملة التوعوية المصرفية التي أطلقها بنك الكويت المركزي «لنكن على دراية» جاء في الوقت المناسب والسليم، حيث تهدف الجمعية على الدوام على تبني الحملات والمشاركات المجتمعية الفاعلة التي تعمل على رفع الوعي الاقتصادي المالي وزيادة المعرفة بشكل عام، لا سيما تلك الحملة «لنكن على دراية» بالمشاركة مع بنك وربة، وتقوم الجمعية على انتقاء الإعلانات الخاصة بذلك، مؤكداً بأن مثل هذه الإعلانات تهم شريحة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة والمحافظة على سرية معلوماتهم وبياناتهم، بالإضافة إلى معرفة المعلومات والإرشادات من المواقع الرسمية المعتمدة، مؤكداً أن هذه الحملات تعزز نمو الوعي عند العملاء والمساهمين، وتوسع المعرفة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بما يخص أمورهم المصرفية.

