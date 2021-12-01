المنيع: خدمات «أرزان» للائتمان وتمويل الشركات شملت كل القطاعات

مال وأعمال

أعرب المدير الأول لخدمات الائتمان وتمويل الشركات لدى مجموعة أرزان المالية رباح المصري عن امتنانه لجميع العملاء وشركات المحفظة وذلك بعد تحقيق نتائج ونجاحات ملحوظة في قطاع التمويل والائتمان لهذا العام وتخطي تأثير جائحة كورونا بنجاح رغم تأثيرها الكبير على أغلب النشاطات التجارية والقطاعات المالية حول العالم.

والجدير بالذكر أن أرزان للائتمان وتمويل الشركات هي أحدى خدمات مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار. وذكر أننا في أرزان نسعى دائماً لتقديم رؤية مختلفة وتطلعات تناسب العملاء في هذا المجال وتمكنهم من تحقيق أعلى معدلات النجاح في أنشطتهم التجارية في شتى المجالات والقطاعات حيث استطاعت أرزان خلال سنة 2021 تحقيق نمو أفضل في هذا المجال.

و صرح مسؤول التسويق والعلاقات العامة لدى مجموعة أرزان المالية فواز المنيع أن خدمات أرزان للائتمان وتمويل الشركات تأتي ضمن أولويات المجموعة ونسعى من خلالها للوصول إلى مرتبة الصدارة في مجال تمويل الشركات من خلال تطبيق أحدث المعايير العالمية لدعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في شتى النشاطات التجارية والخدماتية والقطاعات المالية لتلبية طموحاتهم وتطورهم في السوق المحلي وبقية أسواق المنطقة. فإن ارتفاع جودة القروض والعملاء مرتبط بالتدابير الصارمة ومعايير الموافقة التي تفرضها السياسة الائتمانية ولجنة الائتمان الإداري. وتشمل هذه التدابير التحليل الائتماني للبيانات المالية المدققة والبيانات المصرفية وتقييم خبرة الطاقم الإداري وطبيعة الأعمال. وللتخفيف من المخاطر، يسعى قسم الائتمان إلى مراقبة أداء جميع العملاء بشكل شهري وإقامة علاقة وثيقة مع عملائه لمراقبة حسن استغلالهم للأصول والموارد المالية والبشرية. كما يسعى قسم الائتمان للمساعدة في تطوير أعمال جميع العملاء كشركاء فعليين من خلال تقديم النصائح والتوصيات القابلة للتطبيق والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة لاستقرارهم ونموهم.

